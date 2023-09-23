  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 02:08 مساء
الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية
الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين, 18 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقائه مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو، السبت، عن استعداد بكين للعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية من أجل «التقدم ومواكبة العصر»، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن شي التقى هان داك سو، في مدينة هانجتشو شرقي الصين، قبل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، بحسب «رويترز».

وترتبط سول بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة، كما تشهد علاقتها بنظيرتها الشمالية المتحالفة مع بكين، توترات كبيرة.

«استعداد لاستئناف المحادثات»
وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماعه مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا في وقت سابق هذا الشهر.

- مصادر: الصين تقترح إجراء محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية

وأضافت كيودو، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن المقترح يعكس فيما يبدو استعداداً لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه يدعم جهود كوريا الجنوبية لتطوير علاقات تعاونية «صحية وناضجة» مع الصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«باي باي طبريا» يمثّل فلسطين في أوسكار 2024

«باي باي طبريا» يمثّل فلسطين في أوسكار 2024
كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الدفاع التايواني: تزايد التحركات العسكرية الصينية ينذر بوقوع اشتباك عرضي
وزير الدفاع التايواني: تزايد التحركات العسكرية الصينية ينذر بوقوع...
تونس تدعو إلى تعديل «الهيكل المالي الدولي»
تونس تدعو إلى تعديل «الهيكل المالي الدولي»
جنرال أوكراني: قواتنا تخرق صفوف الروس في الجنوب
جنرال أوكراني: قواتنا تخرق صفوف الروس في الجنوب
الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية
الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا ...
المجر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي أكتوبر المقبل
المجر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي أكتوبر المقبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
الجيش اللبناني ينقذ مهاجرين سوريين تعرض زورقهم للغرق قبالة الساحل الشمالي
الجيش اللبناني ينقذ مهاجرين سوريين تعرض زورقهم للغرق قبالة ......
بابا الفاتيكان يحض أوروبا على استضافة المهاجرين وعدم اعتبارهم «غزاة»
بابا الفاتيكان يحض أوروبا على استضافة المهاجرين وعدم ......
الجيش اللبناني يجبر دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الخط الأزرق
الجيش اللبناني يجبر دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على ......
المجر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي أكتوبر المقبل
المجر تشارك في أسبوع الطاقة الروسي أكتوبر المقبل...
الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية
الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا ......
المزيد