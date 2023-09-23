الرئيس الصيني: مستعدون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقائه مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو، السبت، عن استعداد بكين للعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية من أجل «التقدم ومواكبة العصر»، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن شي التقى هان داك سو، في مدينة هانجتشو شرقي الصين، قبل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، بحسب «رويترز».

وترتبط سول بتحالف وثيق مع الولايات المتحدة، كما تشهد علاقتها بنظيرتها الشمالية المتحالفة مع بكين، توترات كبيرة.

«استعداد لاستئناف المحادثات»

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماعه مع وزير خارجية اليابان في إندونيسيا في وقت سابق هذا الشهر.

- مصادر: الصين تقترح إجراء محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية

وأضافت كيودو، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن المقترح يعكس فيما يبدو استعداداً لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه يدعم جهود كوريا الجنوبية لتطوير علاقات تعاونية «صحية وناضجة» مع الصين.