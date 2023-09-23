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مجموعة كولومبية مسلحة تعلن تعليق «الأعمال الهجومية» بعد مقتل مدنيَّين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 11:50 صباحا
مجموعة كولومبية مسلحة تعلن تعليق «الأعمال الهجومية» بعد مقتل مدنيَّين
موقع شهد انفجار سيارة في بوتريريتو في كولومبيا، 22 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة مسلحة تخوض مفاوضات سلام مع الحكومة الكولومبية الجمعة وقف جميع «الأعمال الهجومية» بعد انفجاري سيارتين أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح.

وأعلنت «رئاسة الأركان المركزية» المنشقة عن حركة «فارك» التي ألقت سلاحها في 2017 في بيان، أنها أمرت «جميع الجبهات والصفوف والشركات.. بتعليق الأعمال الهجومية في مختلف أنحاء الأراضي الوطنية ضد القوات الأمنية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسيطبّق القرار فورا إلى أن يدخل وقف لإطلاق النار جرى الاتفاق عليه مع الحكومة، حيّز التنفيذ في الثامن من أكتوبر، بحسب «رئاسة الأركان المركزية»، التي أعلنت مسؤوليتها عن أحد التفجيرين.

الدولة «لن تستسلم»
وجاء الإعلان بعد ساعات على انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين بجروح في خاموندي، الواقعة في فالي ديل كاوكا التي تشهد مواجهات بين متمرّدين وجنود ينفذون حملة أمنية لمكافحة تهريب المخدرات.

وقال الرئيس غوستافو بيترو على منصة «إكس»، «هجوم يستحق الشجب في خاموندي»، واصفا إياه بأنه انتقامي، مضيفا «نواصل التأثير على الاقتصادات غير الشرعية ورد الفعل هو أعمال عنف»، متعهّدا بأن الدولة «لن تستسلم».

وذكر بيان للشرطة بأن الجرحى الخمسة جميعهم مدنيون، وحالة أحدهم خطيرة.

وأحدث التفجير أضرارا في واجهة مركز للشرطة وخمسة منازل قريبة.

ووجه وزير الدفاع إيفان فيلاسكيز أصابع الاتهام إلى «رئاسة الأركان المركزية»، معتبرا أنها تسعى «لصرف الأنظار والضغط في أماكن أخرى لنوقف هذه العملية (ضدها) ولن نوقفها».

والأربعاء، أسفر تفجير سيارة آخر استهدف مركزا للشرطة في المنطقة ذاتها عن مقتل مدنيين اثنين.

- منشقون عن فارك «مستعدون» للتفاوض من أجل السلام في كولومبيا

وقالت «رئاسة الأركان المركزية»، «نعترف بهذا التحرك العسكري الذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح خمسة كخطأ وخطوة غير دقيقة»، من دون أن تأتي على ذكر تفجير الجمعة.

جاء هجوم الأربعاء بعد يوم على إعلان بوغوتا و«رئاسة الأركان المركزية»، أنهما سيعقدان محادثات سلام اعتبارا من 8 أكتوبر وسيطبقان وقفا لإطلاق النار مدته 10 شهور اعتبارا من اليوم نفسه.

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