أوكرانيا: إسقاط 12 مسيرة روسية فوق دنيبروبتروفسك أوبلاست

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القوات الأوكرانية إسقاط دفاعاتها الجوية 12 مسيرة من طراز شاهد، حلقت فوق مجال مدينة دنيبروبتروفسك أوبلاست جنوب شرق البلاد، ما أدى لاندلاع حرائق في المدينة، وفق «كييف إندبندنت».

وأفاد حاكم منطقة دنيبروبتروفسك أوبلاست، سيرهي ليساك، في بيان عبر قناته الرسمية بـ«تلغرام»، بأن حطام الطائرات الـ12 التي جرى إسقاطها لم يؤد إلى وقوع إصابات، ولكنه ألحق أضرارا بمحطتي وقود وإشارة مرور، واندلاع حرائق في مجتمع نوفوليكساندريفكا.

كييف تعلن استهداف قيادات رفيعة المستوى في الأسطول الروسي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن عشرات الأشخاص، بينهم «قيادات رفيعة المستوى في البحرية الروسية»، قتلوا أو جُرحوا بهجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

في تلك الأثناء، أعلن الجانب الروسي تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، وعلقت السلطات الروسية الملاحة البحرية بها، نظرا لتعرضها لخطر هجوم صاروخي، وفق بيان.

الحرب إلى مرحلة استنزاف

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة استنزاف بمحاولة قوات الجانبين حسم الهجوم المضاد قبيل حلول الشتاء، الذي سيعيق العمليات العسكرية.

بينما سيطرت الحرب الروسية - الأوكرانية على نقاشات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة دروتها الـ78 في مدينة نيويورك، في يومها الثاني.

وستدخل هذه الحرب المستعرة منذ 19 شهرا مرحلة جديدة باحتدام جبهاتها أخيرا في اتجاهات عدة، مع اشتعال القتال برا في مدينة خيرسون، وفي مقاطعة كيراسني ليمان، وتصاعد وتيرة حرب المسيّرات، وتكثيف المواجهات البحرية في مياه البحر الأسود وحول جزر نهر دينبرو السفلي، في ظل استمرار المد العسكري الغربي لأوكرانيا، وتسليم كوريا الجنوبية كييف دبابات متطورة، مع تجديد واشنطن وبرلين ولندن تعهداتها بمنحها المزيد من الأسلحة، تزامنا مع تشديد روسيا على أن أسلحتها محلية الصنع أثبتت جدارة وفاعلية في الحرب.

نشرتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، لنظام دفاع صاروخي خلال تدريب مشترك مع الولايات المتحدة في 5 أكتوبر 2022(كييف إندبندنت)