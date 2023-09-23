تجدد التظاهرات ضد نتانياهو في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

تجددت، صباح اليوم السبت، التظاهرات التي دعت إليها مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة الأميركية أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في نيويورك، تنديدا بسياساته، ورفضا لما يسمى «إصلاحات النظام القضائي» في دولة الاحتلال من جهة، وكذلك ممارسات حكومته اليمينية وجرائمها في حق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وشارك المئات من الإسرائيليين واليهود ونشطاء السلام في التظاهرات، التي تتواصل منذ وصول نتانياهو إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول.

دعوات إلى محاكمة حكومة نتانياهو على جرائمها

ورفع المشاركون لافتات منددة بنتانياهو، وصورا وملصقات ضد زيارته نيويورك «غير المرحب بها»، داعين إلى عدم تصديق أكاذيبه.

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ورفع بعض المشاركين العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بالجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، داعين إلى محاسبة حكومة نتانياهو على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بحسب «وفا».