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لماذا توقع الكرملين مزيداً من التوتر بين وارسو وكييف؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 10:17 صباحا
لماذا توقع الكرملين مزيداً من التوتر بين وارسو وكييف؟
زيلينسكي ودودا يحييان ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية في كاتدرائية القديس بطرس وبولس، وسط هجوم روسيا على أوكرانيا، في لوتسك، أوكرانيا في 9 يوليو 2023(رويترز)
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طالب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالكف عن «إهانة» البولنديين، وذلك في وقت يحتدم فيه الخلاف بين البلدين بشأن واردات الحبوب. بينما توقع الكرملين «المزيد من التوتر بين وارسو وكييف»، اللتين اعتبرهما «بؤرة لتعزيز كراهية موسكو في أوروبا»، وفق وكالة «رويترز».

وقررت بولندا، الأسبوع الماضي، تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية، مما وتر علاقة كييف مع جارتها التي كانت تعد واحدة من أقوى حلفائها منذ الحرب الروسية - الأوكرانية، بحسب «رويترز».

كييف تشكو وارسو لمنظمة التجارة العالمية
وتقدمت ممثلة أوكرانيا الدائمة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد 4 بلدان مجاورة على إثر حظرها واردات الحبوب الأوكرانية، بينها بولندا، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة اللأمم المتحدة، المنعقدة دورتها الـ78 في مدينة نيويورك.

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وعلى الفور، رد الرئيس البولندي، أندريه دودا، خلال مؤتمر صحفي أعقب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «على أوكرانيا أن تتذكر بأنها تتلقى المساعدة من بولندا، وأننا أيضاً بلد عبور إلى أراضيها».

وأضاف ساخرا: «أود أن أشبه وضع كييف بشخص يغرق، فالشخص الغارق خطر للغاية، لأنه يمكنه أن يسحب المنقذ إلى عمق المياه، لإغراقه».

الكرملين يتوقع مزيدا من التوتر بين وارسو وكييف
وقد دفع تصاعد الخلاف الناطق باسم الكرملين الروسي، دميترى بيسكوف، للسخرية من البلدين اللذين اعتبرهما «بؤرة كراهية موسكو في أوروبا». وقال: «نتوقع نشوب المزيد من التوترات بين وارسو وكييف، ونتفهم أن التوتر بين كييف والعواصم الأوروبية الأخرى سيزداد أيضا مع الوقت»، مشيرا إلى أنه «لا مفر من هذا التوتر»، ومضيفا: «مع الأسف، أصبحت العاصمتان حاليا البؤرة الرئيسية لكراهية الروس».

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