بعد هجوم أوكراني.. سيفاستوبول الروسية تفعل أنظمة الدفاع الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وذلك إثر سقوط حطام صاروخ في إحدى مناطق المدينة. بينما علقت السلطات الروسية الملاحة البحرية في خليج المدينة بسبب «وجود تهديد صاروخي»، صباح اليوم السبت.

وكتب رازفوجايف عبر «تلغرام»: «وفقا للمعلومات الأولية، فقد عملت الدفاعات الجوية في سيفاستوبول، بعدما سقط حطام صاروخ بالقرب من مرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا»، داعيا السكان إلى «التزام الهدوء»، وفق موقع «روسيا اليوم».

خطر الهجوم الصاروخي يحدق بالمدينة

من جهة أخرى، أعلن رازفوجايف، في منشور آخر، وجود «تهديد صاروخي» على المدينة، بينما أفادت السلطات بتعليق حركة النقل البحري للركاب في خليج سيفاستوبول.

أوكرانيا تكثف هجومها على سيفاستوبول

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على مدينة سيفاستوبول الساحلية، حيث تتمركز بعض وحدات الأسطول الروسي. وأمس الجمعة، أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في المدينة. كما أعلنت، الأربعاء الماضي، استهداف مركز قيادة للأسطول الروسي داخل مياه البحر الأسود بالقرب سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، حسب «كييف إندبندنت».

الحرب إلى مرحلة استنزاف

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة استنزاف بمحاولة قوات الجانبين حسم الهجوم المضاد قبيل حلول الشتاء، الذي سيعيق العمليات العسكرية. بينما سيطرت الحرب الروسية - الأوكرانية على نقاشات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة دروتها الـ78 في مدينة نيويورك، في يومها الثاني.

وتدخل هذه الحرب المستعرة منذ 19 شهرا مرحلة جديدة باحتدام جبهاتها أخيرا في اتجاهات عدة، مع اشتعال القتال برا في مدينة خيرسون، وفي مقاطعة كيراسني ليمان، وتصاعد وتيرة حرب المسيّرات، وتكثيف المواجهات البحرية في مياه البحر الأسود وحول جزر نهر دينبرو السفلي، في ظل استمرار المد العسكري الغربي لأوكرانيا، وتسليم كوريا الجنوبية كييف دبابات متطورة، مع تجديد واشنطن وبرلين ولندن تعهداتها بمنحها المزيد من الأسلحة، تزامنا مع تشديد روسيا على أن أسلحتها محلية الصنع أثبتت جدارة وفاعلية في الحرب.