  • Alwasat News
Atwasat

بعد هجوم أوكراني.. سيفاستوبول الروسية تفعل أنظمة الدفاع الجوي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 09:33 صباحا
بعد هجوم أوكراني.. سيفاستوبول الروسية تفعل أنظمة الدفاع الجوي
آثار هجوم أوكراني بمسيّرات على سيفاستوبول في القرم, 29 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن حاكم سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وذلك إثر سقوط حطام صاروخ في إحدى مناطق المدينة. بينما علقت السلطات الروسية الملاحة البحرية في خليج المدينة بسبب «وجود تهديد صاروخي»، صباح اليوم السبت.

وكتب رازفوجايف عبر «تلغرام»: «وفقا للمعلومات الأولية، فقد عملت الدفاعات الجوية في سيفاستوبول، بعدما سقط حطام صاروخ بالقرب من مرفأ في منطقة سوخارنايا بالكا»، داعيا السكان إلى «التزام الهدوء»، وفق موقع «روسيا اليوم».

خطر الهجوم الصاروخي يحدق بالمدينة
من جهة أخرى، أعلن رازفوجايف، في منشور آخر، وجود «تهديد صاروخي» على المدينة، بينما أفادت السلطات بتعليق حركة النقل البحري للركاب في خليج سيفاستوبول.

 أوكرانيا تكثف هجومها على سيفاستوبول
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على مدينة سيفاستوبول الساحلية، حيث تتمركز بعض وحدات الأسطول الروسي. وأمس الجمعة، أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في المدينة. كما أعلنت، الأربعاء الماضي، استهداف مركز قيادة للأسطول الروسي داخل مياه البحر الأسود بالقرب سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، حسب «كييف إندبندنت».

الحرب إلى مرحلة استنزاف
يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة استنزاف بمحاولة قوات الجانبين حسم الهجوم المضاد قبيل حلول الشتاء، الذي سيعيق العمليات العسكرية. بينما سيطرت الحرب الروسية - الأوكرانية على نقاشات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة دروتها الـ78 في مدينة نيويورك، في يومها الثاني.

وتدخل هذه الحرب المستعرة منذ 19 شهرا مرحلة جديدة باحتدام جبهاتها أخيرا في اتجاهات عدة، مع اشتعال القتال برا في مدينة خيرسون، وفي مقاطعة كيراسني ليمان، وتصاعد وتيرة حرب المسيّرات، وتكثيف المواجهات البحرية في مياه البحر الأسود وحول جزر نهر دينبرو السفلي، في ظل استمرار المد العسكري الغربي لأوكرانيا، وتسليم كوريا الجنوبية كييف دبابات متطورة، مع تجديد واشنطن وبرلين ولندن تعهداتها بمنحها المزيد من الأسلحة، تزامنا مع تشديد روسيا على أن أسلحتها محلية الصنع أثبتت جدارة وفاعلية في الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتانياهو من الأمم المتحدة: تل أبيب على عتبة التطبيع مع الرياض
نتانياهو من الأمم المتحدة: تل أبيب على عتبة التطبيع مع الرياض
قتيل و15 مصابا جراء ضربة على كريمنتشوك وسط أوكرانيا
قتيل و15 مصابا جراء ضربة على كريمنتشوك وسط أوكرانيا
تايوان تصف تحركات الصين العسكرية الأخيرة بـ«غير طبيعية»
تايوان تصف تحركات الصين العسكرية الأخيرة بـ«غير طبيعية»
ترودو يعلن مساعدة أوكرانيا بـ650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
ترودو يعلن مساعدة أوكرانيا بـ650 مليون دولار كندي خلال زيارة ...
المجلس العسكري النيجري يتّهم غوتيريس بـ«عرقلة» مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة
المجلس العسكري النيجري يتّهم غوتيريس بـ«عرقلة» مشاركته في الجمعية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
لماذا توقع الكرملين مزيداً من التوتر بين وارسو وكييف؟
لماذا توقع الكرملين مزيداً من التوتر بين وارسو وكييف؟...
إيران: إحياء الاتفاق النووي ليس بعيداً إذا أظهرت أميركا إرادة حقيقية
إيران: إحياء الاتفاق النووي ليس بعيداً إذا أظهرت أميركا ......
بعد هجوم أوكراني.. سيفاستوبول الروسية تفعل أنظمة الدفاع الجوي
بعد هجوم أوكراني.. سيفاستوبول الروسية تفعل أنظمة الدفاع ......
المجلس العسكري النيجري يتّهم غوتيريس بـ«عرقلة» مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة
المجلس العسكري النيجري يتّهم غوتيريس بـ«عرقلة» مشاركته في ......
ترودو يعلن مساعدة أوكرانيا بـ650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
ترودو يعلن مساعدة أوكرانيا بـ650 مليون دولار كندي خلال زيارة......
المزيد