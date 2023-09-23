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المجلس العسكري النيجري يتّهم غوتيريس بـ«عرقلة» مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 07:57 صباحا
المجلس العسكري النيجري يتّهم غوتيريس بـ«عرقلة» مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة
لافتة تحمل صورة قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أثناء تظاهرة دعم في وسط العاصمة نيامي، 20 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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اتّهم قادة انقلاب النيجر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مساء الجمعة، بعرقلة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة، مشيرين إلى أن الخطوة «ستقوّض على الأرجح أي جهود رامية لإنهاء الأزمة في بلدنا».

وأطاح جنود متمرّدون من قوات النخبة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، واحتجزوه مذاك في منزله مع أفراد عائلته، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم تثمر بعد المفاوضات الرامية لإعادة الحكم المدني فيما طلب المجلس العسكري فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، بينما دعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، إلى إعادة بازوم المنتخب ديموقراطيا إلى السلطة فورا.

وواجه الانقلاب انتقادات قوية من حكومات غربية وهيئات دولية، مثل الأمم المتحدة التي تنعقد جمعيتها العامة بمشاركة قادة العالم في نيويورك هذا الأسبوع.

- مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون اتفاقًا للدفاع المشترك بين دول «الانقلاب العسكري»

وفي بيان تُلي على التلفزيون الرسمي، أفاد المجلس العسكري النيجري بأن غوتيريس «ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة».

وندد بـ«التصرفات الغادرة» للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن «من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا».

«ليس الأمين العام من يقرر»
واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب، ويتولى حاليا منصب وزير خارجيتها، ممثلا له في الاجتماع، لكن مصدرا دبلوماسيا أفاد أيضا بأن الحكومة التي جرى الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي.

بدوره، أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر»، مضيفا «ليس الأمين العام من يقرر».

ونظرا لأن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل عن النيجر إلى قائمة المتحدثين.

وقال المجلس العسكري إن النيجر «ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».

مخاوف حيال الساحل
وتعد النيجر من بين أفقر دول العالم وكانت الرابعة في غرب إفريقيا، التي تشهد انقلابا منذ العام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.

وفاقمت الإطاحة ببازوم المخاوف الدولية حيال منطقة الساحل، التي تواجه تمرّدا مسلحا على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وأدت العقوبات الإقليمية منذ الانقلاب إلى شح في المواد الغذائية والأدوية في النيجر، فيما ترتفع الأسعار بشكل كبير في ظل انقطاع الكهرباء.

وأفاد الرئيس السنغالي ماكي سال الخميس بأنه «ما زال من الممكن» إيجاد حل دبلوماسي في النيجر.

وقال في مقابلة مع وسيلتي «آر إف إي» و«فرانس 24» الإعلاميتين الفرنسيتين، «آمل بأن ينتصر صوت العقل في نهاية المطاف.. وبأن يكون بالإمكان المضي قدما بشكل عقلاني للتوصل إلى اتفاق».

كما حضّ قادة انقلاب النيجر على «عدم دفعنا لاتّخاذ قرار نهائي سيكون بمثابة تدخل عسكري».

ووقّع القادة العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقا للدفاع المشترك هذا الشهر، مشيرين إلى أن الهدف «وضع هندسة للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة بما يصب في مصلحة شعوبنا».

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