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نتانياهو من الأمم المتحدة: تل أبيب على عتبة التطبيع مع الرياض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 04:51 مساء
نتانياهو من الأمم المتحدة: تل أبيب على عتبة التطبيع مع الرياض
نتانياهو خلال حديثه أمام الأمم المتحدة، 22 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة إن تل أبيب على عتبة إقامة علاقات مع السعودية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة العام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية، هي الإمارات وعمان والبحرين، كانت اختراق كبير في ملف التطبيع، متابعا: «أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي» مع السعودية، حسب وكالة «فرانس برس».

السعودية أقرب للتطبيع
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تحقق تقدمًا باتجاه التطبيع مع «إسرائيل»، مضيفا: «بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمّة للغاية.. علينا حلّها».

- محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»

وأضاف بن سلمان خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أنّ «المفاوضات تجري بشكل جيّد حتى الآن»، نافيا ما نقلته تقارير صحفية حولي «تعليق المحادثات».

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