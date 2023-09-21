  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 10:19 مساء
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته يستقبلان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته في البيت الأبيض، الخميس 21 سبتمبر 2023 (قناة الحرة)
alwasat radio

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، الخميس، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي ردًا على سؤال إن هذه الزيارة «بالغة الأهمية»، في وقت تسعى كييف إلى إقناع بايدن وخصوصًا الكونغرس بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية إليها في مواجهة الغزو الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا قدرات «كبيرة» للدفاع الجوي، لكن جو بايدن لا يرغب في المرحلة الراهنة تزويد كييف صواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى، والتي يطالب بها الرئيس فولوديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس الأميركي «قرر أنه لن يزود (كييف) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة

أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة
تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.

تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.
ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)

ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)
ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد

ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد
كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا

كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا
المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة

المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة
مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»

مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»
الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي
المثقف القلق ضد مثقف اليقين

المثقف القلق ضد مثقف اليقين
الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» الفلسطينيين

الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» ...
محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»

محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»
لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا

لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تعتزم تزويد قدرات أوكرانيا للدفاع الجوي
واشنطن تعتزم تزويد قدرات أوكرانيا للدفاع الجوي
إردوغان عازم على التعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الطاقة
إردوغان عازم على التعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الطاقة
زيلينسكي: أوكرانيا تعول على «دعم دائم» من واشطن
زيلينسكي: أوكرانيا تعول على «دعم دائم» من واشطن
حميدتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي
حميدتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: القوات المسلحة تعادي ...
واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي
واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
بايدن لزيلينسكي: حريص على وقوف العالم إلى جانب أوكرانيا
بايدن لزيلينسكي: حريص على وقوف العالم إلى جانب أوكرانيا...
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض...
الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد «مؤتمر دولي للسلام»
الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد «مؤتمر دولي للسلام»...
واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي
واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي...
حميدتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي
حميدتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: القوات المسلحة ......
المزيد