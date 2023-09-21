بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، الخميس، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي ردًا على سؤال إن هذه الزيارة «بالغة الأهمية»، في وقت تسعى كييف إلى إقناع بايدن وخصوصًا الكونغرس بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية إليها في مواجهة الغزو الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا قدرات «كبيرة» للدفاع الجوي، لكن جو بايدن لا يرغب في المرحلة الراهنة تزويد كييف صواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى، والتي يطالب بها الرئيس فولوديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس الأميركي «قرر أنه لن يزود (كييف) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا».