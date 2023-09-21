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الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد «مؤتمر دولي للسلام»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 09:42 مساء
الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد «مؤتمر دولي للسلام»
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم  الخميس، في مستهل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، زعماء العالم «لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الدول المعنية في المنطقة»، مضيفًا أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه».
وطالب الرئيس الفلسطيني بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل الوضع القائم الذي «لم يعد محتملًا».

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الجمعية العامة للأمم المتحدة منعقدة منذ أمس الأول ولمدة أسبوع في نيويورك 
وتنعقد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك منذ أمس الأول، وتستمر لمدة أسبوع، ويتحدث فيها 145 من زعماء العالم لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية.

وللمرة الأولى منذ سنوات يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.

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