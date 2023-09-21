واشنطن ستزود أوكرانيا بقدرات «كبيرة» للدفاع الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي، في حين أوضح مستشار الأمن القومي أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لا يرغب في المرحلة الراهنة في تزويد كييف بصواريخ «أتاكمس» بعيدة المدى التي طالب بها الرئيس فولوديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، قوله إن الرئيس الأميركي «قرر أنه لن يزود كييف بصواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلًا».

وفي وقت سابق اليوم،قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يعول على تلقي «دعم دائم» من الولايات المتحدة في مواجهة روسيا وذلك بحسب بيان رئاسي نقلته «فرانس برس».

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واعتبر زيلينسكي، في البيان الذي جاء متزامنًا مع زيارته للولايات المتحدة، وإثر لقائه مسؤولين أميركيين كبارًا، أن «الانتصار في الحرب يستلزم أن تبقى كييف وواشنطن موحدين» مضيفًا «نعول عليكم، على دعمكم الدائم».

الحرب إلى مرحلة استنزاف

وجاء ذلك فيما دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة استنزاف، مع تصارع الجانبين لحسم الهجوم المضاد؛ وفي آخر تطورات الحرب التي تدخل شهرها الـ19 شنت روسيا هجمات صاروخية موسعة في اتجاهات متعددة بالمدن الأوكرانية مستعينة بالمسيرات والصواريخ التي طالت «خيرسون»، جنوبًا، و«لفيف» و«ريفيني» غربًا، و«كريمنشوف» وسط، وصولًا إلى استهداف أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.