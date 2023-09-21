زيلينسكي: أوكرانيا تعول على «دعم دائم» من واشطن

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه يعول على تلقي «دعم دائم» من الولايات المتحدة في مواجهة روسيا وذلك بحسب بيان رئاسي نقلته «فرانس برس»

واعتبر زيلينسكي، في البيان الذي جاء متزامنًا مع زيارته للولايات المتحدة، وإثر لقائه مسؤولين أميركيين كبارًا، أن «الانتصار في الحرب يستلزم أن تبقى كييف وواشنطن موحدين» مضيفًا «نعول عليكم، على دعمكم الدائم».

الحرب إلى مرحلة استنزاف

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة استنزاف، مع تصارع الجانبين لحسم الهجوم المضاد؛ وفي آخر تطورات الحرب التي تدخل شهرها الـ19 شنت روسيا هجمات صاروخية موسعة في اتجاهات متعددة بالمدن الأوكرانية مستعينة بالمسيرات والصواريخ التي طالت «خيرسون»، جنوبًا، و«لفيف» و«ريفيني» غربًا، و«كريمنشوف» وسط، وصولًا إلى استهداف أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي المقابل كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالمسيرات فوق البحر الأسود لاستهداف قوات الأسطول الروسي المتمركزة داخل مياهه، وذلك بعدما أعلنت أمس استهداف قيادة مركزية للأسطول الروسي. وهاجمت بالتوازي مدنًا روسية بينها (كورسك وبيلغورود وأوريول). واعتبر بيان رئاسي لنائب الرئيس الأوكراني بأن الحرب مقبلة على «مرحلة صعبة».

سجال حاد بين موسكو وكييف في مناقشات مجلس الأمن

وساد سجال حاد بين موسكو وكييف وحلفائهما نقاشات مجلس الأمن، الذي خصص جلسة لتناول تطورات الحرب، أمس الأربعاء، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 المنعقدة في نيويورك التي بدأت أمس الأول على أن تستمر لأسبوع.

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 21 ديسمبر 2022 ( أ ف ب)