إردوغان عازم على التعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده عازمة على اتخاذ خطوات مشتركة مع إسرائيل للتنقيب عن الطاقة قريبًا، لافتًا إلى اتفاقه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إجراء زيارات متبادلة، وفق تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول».

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا «ستبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وستشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة، ليس إلى تركيا فحسب؛ بل إلى أوروبا أيضًا».

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ولفت الرئيس التركي إلى دعوته نتنياهو إلى زيارة تركيا قائلًا «أبلغت نتنياهو أن يزرو تركيا أولًا، وبعدها سأزور إسرائيل مع وفد تركي، وقد اتفقنا على ذلك، وأوضحت له فوائد إنشاء آلية يشارك فيها وزراء البلدين، من أجل زيادة التعاون في مختلف المجالات».

لقاء جمع إردوغان ونتنياهو

التقى إردوغان ونتنياهو للمرة الأولى وجهًا لوجه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة، وحسب «رويترز» يعد هذا الاجتماع محطة مهمة في تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

قالت الرئاسة التركية على منصات التواصل الاجتماعي، إن إردوغان ونتنياهو ناقشا القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والنزاع الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفت بيان الرئاسة التركية إلى أن إردوغان أبلغ نتنياهو، أن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، ومن المتوقع أن تكون الطاقة إحدى المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي.

وتعمل أنقرة منذ 2020 على إصلاح علاقاتها مع تل أبيب، التي تأزمت إثر مداهمة قافلة بحرية تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة في عام 2010، أودت بحياة 10 مدنيين، ثم طردت تركيا سفير إسرائيل، واستدعت سفيرها.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائه بنيامين نتنياهو بحضور وفدي البلدين في نيويورك 20 سبتمبر 2023(الإنترنت)