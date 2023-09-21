الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا أسيء فهمها

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس البولندي أندريه دودا، الخميس، أن تصريحات رئيس وزرائه في شأن توقف وارسو عن تسليح أوكرانيا قد أسيء فهمها.

وصرح دودا لقناة «تي في إن 24» بأن «ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) أسيء تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة (...) في رأيي أن رئيس الوزراء قصد أننا لن نسلم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نبتاعها حاليًا بهدف تحديث الجيش البولندي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، ردًا على سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكريًا على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي «توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة».