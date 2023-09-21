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إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 07:24 مساء
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي
آثار الضربة الصاروخية الروسية على تشيركاسي، وسط أوكرانيا، في 21 سبتمبر 2023.(كييف أندبندنت)
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أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، إصابة 11 شخصًا في هجوم روسي استهدف مدينة تشيركاسي، وسط البلاد، وفق ما أفادت به موقع «كييف إندبندنت».

وقالت هيئة الطوارئ في بيان إن «القوات الروسية استهدفت في تمام الساعة 4:30 مساءً. بالتوقيت المحلي، مدينة تشيركاسي بهجوم صاروخي».
وأوضح البيان أن الحصيلة الأولية للمصابين 11 شخصًا، لافتًا إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عملية الإنقاذ، وفق البيان.

وفي الصباح الباكر، أطلقت القوات الروسية 43 صاروخًا باتجاه أوكرانيا في هجوم صاروخي موسع طال كييف و9 مدن أوكرانية أخرى، وفق بيان لسلاح الجو الأوكراني، أسقطت الدفاعات الأوكرانية 36 منها.

وحسب هيئة الأركان الأوكرانية، قُتل شخصان وأصيب نحو 30 آخرين نتيجة الضربات الجوية وتساقط الحطام، في جميع أنحاء أوكرانيا.

الحرب إلى مرحلة استنزاف
دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة استنزاف، مع تصارع الجانبين لحسم الهجوم المضاد؛ وفي آخر تطورات الحرب التي تدخل شهرها الـ19 شنت روسيا هجمات صاروخية موسعة في اتجاهات متعددة بالمدن الأوكرانية مستعينة بالمسيرات والصواريخ التي طالت «خيرسون»، جنوبًا، و«لفيف» و«ريفيني» غربًا، و«كريمنشوف» وسط، وصولًا إلى استهداف أجواء العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي المقابل كثفت القوات الأوكرانية هجماتها بالمسيرات فوق البحر الأسود لاستهداف قوات الأسطول الروسي المتمركزة داخل مياهه، وذلك بعدما أعلنت أمس استهداف قيادة مركزية للأسطول الروسي. وهاجمت بالتوازي مدنًا روسية بينها (كورسك وبيلغورود وأوريول). واعتبر بيان رئاسي لنائب الرئيس الأوكراني بأن الحرب مقبلة على «مرحلة صعبة».
سجال حاد بين موسكو وكييف في مناقشات مجلس الأمن
وساد سجال حاد بين موسكو وكييف وحلفائهما في نقاشات مجلس الأمن الذي خصص جلسة لتناول تطورات الحرب، أمس الأربعاء، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 المنعقدة في نيويورك التي بدأت أمس الأول على أن تستمر لأسبوع.

آثار الضربة الصاروخية الروسية على تشيركاسي، وسط أوكرانيا، في 21 سبتمبر 2023.(كييف أندبندنت)
آثار الضربة الصاروخية الروسية على تشيركاسي، وسط أوكرانيا، في 21 سبتمبر 2023.(كييف أندبندنت)
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