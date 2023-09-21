مقتل 6 جنود روس من قوة حفظ السلام في هجومين على قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة في أذربيجان، اليوم الخميس، مقتل 6 جنود يتبعون قوات حفظ السلام الروسية، موضحة أنهم قتلوا في في هجومين منفصلين سابقين على باكو في ناغورني عاصمة إقليم قره باغ، وفق «فرانس برس».

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان، إن «جنودًا أذربيجانيين قتلوا خمسة جنود روس، الخميس، عبر إطلاق النار على سيارتهم بعدما اعتقدوا أنهم انفصاليون أرمينيون»

وأوضح بيان النيابة العامة أن «جنديًا روسيًا سادسًا قتل في اليوم نفسه بأيدي عناصر غير معروفين ينتمون إلى فصائل مسلحة أرمينية أطلقوا النار على آليته، وفق المصدر نفسه».

قوات حفظ سلام روسية (أرشيفية: الانترنت)