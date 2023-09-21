  • Alwasat News
Atwasat

أشتيه يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 06:32 مساء
أشتيه يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية
أشتيه خلال لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياعلى هامش مشاركتهما في اجتماع الدول المانحة في نيويورك 21 سبتمبر 2023(وفا)
alwasat radio

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، البنك الدولي للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية، وذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، على هامش مشاركتهما في اجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في إطار الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

الاحتلال يقتطع  800 مليون دولار سنويًا من الأموال الفلسطينية
وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بحث أشتيه وبلحاج تطورات الوضع المالي لفلسطين. وبدوره دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضغط أكبر على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة، والتوقف عن اقتطاع الأموال بشكل غير قانوني وبدون تدقيق، مشيرًا إلى أن هذه الاقتطاعات تضع الحكومة في وضع مالي صعب وتتجاوز 800 مليون دولار سنويًا.

واستعرض أشتية خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الإنجاز الكبير الحاصل في أجندة الإصلاح الوطني على مختلف الصعد، وكذلك خطة التنمية للسنوات المقبلة التي تهدف لتعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية، وفق «وفا».

ويتحدث 145 من زعماء العالم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة منذ أمس الأول والمستمرة لمدة أسبوع لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية. وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.

أشتيه خلال لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياعلى هامش مشاركتهما في اجتماع الدول المانحة في نيويورك 21 سبتمبر 2023(وفا)
أشتيه خلال لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياعلى هامش مشاركتهما في اجتماع الدول المانحة في نيويورك 21 سبتمبر 2023(وفا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية
أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة

أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة
تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.

تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.
ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)

ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)
ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد

ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد
كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا

كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا
المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة

المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة
مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»

مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»
الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي
المثقف القلق ضد مثقف اليقين

المثقف القلق ضد مثقف اليقين
الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» الفلسطينيين

الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» ...
محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»

محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»
لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا

لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أشتيه يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية
أشتيه يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال ...
مقتل 6 جنود روس من قوة حفظ السلام في هجومين على قره باغ
مقتل 6 جنود روس من قوة حفظ السلام في هجومين على قره باغ
روسيا ترصد 5 اختراقات لوقف إطلاق النار في قره باغ
روسيا ترصد 5 اختراقات لوقف إطلاق النار في قره باغ
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا أسيء فهمها
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا أسيء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
زيلينسكي: أوكرانيا تعول على «دعم دائم» من واشطن
زيلينسكي: أوكرانيا تعول على «دعم دائم» من واشطن...
إردوغان عازم على التعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن الطاقة
إردوغان عازم على التعاون مع إسرائيل في مجال التنقيب عن ......
واشنطن تعتزم تزويد قدرات أوكرانيا للدفاع الجوي
واشنطن تعتزم تزويد قدرات أوكرانيا للدفاع الجوي...
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا أسيء فهمها
الرئيس البولندي: تصريحات رئيس الوزراء عن وقف تسليح أوكرانيا ......
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي
إصابة 11 أوكرانيًا في هجوم روسي على تشيركاسي...
المزيد