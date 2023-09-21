أشتيه يدعو البنك الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، البنك الدولي للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية، وذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، على هامش مشاركتهما في اجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في إطار الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

الاحتلال يقتطع 800 مليون دولار سنويًا من الأموال الفلسطينية

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بحث أشتيه وبلحاج تطورات الوضع المالي لفلسطين. وبدوره دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى ضغط أكبر على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة، والتوقف عن اقتطاع الأموال بشكل غير قانوني وبدون تدقيق، مشيرًا إلى أن هذه الاقتطاعات تضع الحكومة في وضع مالي صعب وتتجاوز 800 مليون دولار سنويًا.

واستعرض أشتية خلال الاجتماع، الذي حضره ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الإنجاز الكبير الحاصل في أجندة الإصلاح الوطني على مختلف الصعد، وكذلك خطة التنمية للسنوات المقبلة التي تهدف لتعزيز صمود المواطنين، والعمل على توسعة القاعدة الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تشريعات عصرية، وفق «وفا».

ويتحدث 145 من زعماء العالم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة منذ أمس الأول والمستمرة لمدة أسبوع لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية. وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.

أشتيه خلال لقائه بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياعلى هامش مشاركتهما في اجتماع الدول المانحة في نيويورك 21 سبتمبر 2023(وفا)