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أرمينيا تتهم روسيا بالإخفاق في «مهمة حفظ السلام» في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 06:08 مساء
أرمينيا تتهم روسيا بالإخفاق في «مهمة حفظ السلام» في ناغورني قره باغ
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية: الانترنت)
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اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا التي تنشر كتيبة في ناغورني قره باغ منذ الحرب الأخيرة في 2020، بالإخفاق في مهمتها لحفظ السلام في الإقليم ذي الغالبية الأرمينية، وفق «فرانس برس».

وقال باشينيان في خطاب متلفز: «لا أعتقد أن علينا أن نتجاهل إخفاق كتيبة حفظ السلام في ناغورني قره باغ».

وأعلن باشينيان خلال الخطاب استعداد بلاده لاستقبال «أكثر من 40 ألف عائلة» من ناغورني قره باغ حين الحاجة، حسبما أفادت «فرانس برس».

وأضاف رئيس الوزراء الأرميني: «لقد حجزنا غرفًا في فنادق، وأعددنا أمكنة لاستقبالهم، أعددنا كل شيء لاستقبال أكثر من 40 الف عائلة» من الإقليم ذي الغالبية الأرمينية.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية: الانترنت)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية: الانترنت)
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