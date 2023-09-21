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أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 05:41 مساء
أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ( أرشيفية: الانترنت)
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، استعداد بلاده لاستقبال «أكثر من 40 ألف عائلة» من ناغورني قره باغ حين الحاجة، حسبما أفادت «فرانس برس».

وقال باشينيان في خطاب متلفز: «لقد حجزنا غرفًا في فنادق، وأعددنا أمكنة لاستقبالهم، أعددنا كل شيء لاستقبال أكثر من 40 الف عائلة» من الإقليم ذي الغالبية الأرمينية.

مخاوف من نزوح جماعي لسكان قره باغ
وأثارت المعارك خشية من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، والتي تتهم يريفان باكو بالتسبب بها منذ فترة نتيجة إغلاق ممر لاتشين، وهو المعبر البري الوحيد بين أرمينيا وقره باغ.

كما أثار الانتصار الأذري مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: «جرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية» نحو أنحاء أخرى فيه، مشيرا إلى افتقادهم «التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية».

وأكد ستيبانيان أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين، مشيرا إلى وجود عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم من الأطفال.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ( أرشيفية: الانترنت)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ( أرشيفية: الانترنت)
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