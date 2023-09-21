  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم وسط مخاوف من أن تصبح مساعدات واشنطن «أكثر تعقيدًا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 05:24 مساء
زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم وسط مخاوف من أن تصبح مساعدات واشنطن «أكثر تعقيدًا»
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 21 ديسمبر 2022 ( أ ف ب)
alwasat radio

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، في واشنطن في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالإبقاء على زخم دعمها العسكري لكييف، وسط مخاوف كييف لأن يصبح الدعم أكثر تعقيدًا في ظل تحفظ زعيم الحزب الجمهوري، كيفين مكارثي على تلك المساعدات وفق ما أفادت «فرانس برس»

وبحسب «فرانس برس» من المقرر أن يحضر لقاء بايدن وزيلينسكي كيفين مكارثي زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الذي لديه تحفظات بشأن الدعم الأميركي لكييف، كما سيحضره أبرز مسؤولي الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

كيفين مكارثي لديه تساؤلات بشأن مساعدات واشنطن لكييف
وكان مكارثي قال، الثلاثاء، إن لدي «أسئلة أريد طرحها على زيلينسكي»، وبينها «كيف يمكننا محاسبة بلاده على الأموال التي أنفقناها؟ ما هي خطته لتحقيق الانتصار؟».

ويجد مكارثي نفسه في هذه القضية، كما غيرها، تحت ضغط الجناح اليميني في الحزب الجمهوري الذي يدفع في اتجاه الحد من الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

وتختلف هذه الزيارة، وهي الثانية للرئيس الأوكراني إلى العاصمة الأميركية منذ بدء الهجوم على بلاده في فبراير 2022، عن سابقتها في ديسمبر من العام ذاته؛ إذ تراجعت الضغوط للإسراع في نجدة أوكرانيا، بعد دخول الحرب شهرها الـ19 مع وصول الدعم العسكري لكييف من دول غربية عدة، كما بات الخصوم الجمهوريون لبايدن يشكلون الغالبية في مجلس النواب، ولن يحظى زيلينسكي هذه المرة باستقبال احتفالي في مبنى الكابيتول.

مخاوف أن تصبح المساعدات أكثر تعقيداً
وتسود مخاوف من أن يصبح هذا الجانب المالي من المساعدات أكثر تعقيدًا في ظل خطر وقوع موازنة الولايات المتحدة في شلل إجرائي في حال عدم توصل المشرّعين إلى اتفاق بشأن الإنفاق، ولو بشكل موقت قبل مطلع أكتوبر؛ إذ تشكل الميزانية المخصصة للمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا جزءًا من النقاط التي تتسبب بتعثر المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (1): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة

أولويات درنة الراهنة ومعضلة ليبيا المستمرة
تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.

تنويه... وهمسة... يا فزاعة درنة... ربي يحفظكم.
ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)

ماذا تبقّى من «ﺑﻴﺖ ﺩﺭﻧﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» غير جذع نخلة وذكرى!.. (صور)
ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد

ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في مباراة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.. الأحد
كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا

كاريكاتير خيري - أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا
المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة

المنتخب الليبي يتقدم مركزا في تصنيف «فيفا».. والأرجنتين تحافظ على الصدارة
مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»

مؤلف «غايم أوف ثرونز» وكتّاب آخرون يقاضون «تشات جي بي تي»
الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

الإصابة تبعد ميسي وألبا عن مواجهة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي
المثقف القلق ضد مثقف اليقين

المثقف القلق ضد مثقف اليقين
الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» الفلسطينيين

الرئيس الإيراني: تطبيع السعودية علاقاتها مع «إسرائيل» سيكون «طعنة في ظهر» ...
محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»

محمد بن سلمان: السعودية أقرب إلى التطبيع مع «إسرائيل»
لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا

لاعبو براغا يرفعون علم ليبيا في الصورة الجماعية بافتتاحية دوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يفتتح «ليالي دوري الأبطال» بمواجهة نابولي
أطباء فلسطينيون يجرون عمليات جراحية في مستشفيات درنة (صور)

أطباء فلسطينيون يجرون عمليات جراحية في مستشفيات درنة (صور)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول أول سفينة قمح أوكراني إلى إسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي
وصول أول سفينة قمح أوكراني إلى إسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق ...
النيابة البريطانية تتهم 5 بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا
النيابة البريطانية تتهم 5 بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا
مسؤول محلي: نازحون «جائعون وخائفون» في شوارع ناغورني عاصمة إقليم قره باغ
مسؤول محلي: نازحون «جائعون وخائفون» في شوارع ناغورني عاصمة إقليم ...
أذربيجان تصف مباحثاتها مع انفصاليي ناغورني قره باغ بالـ«بناءة»
أذربيجان تصف مباحثاتها مع انفصاليي ناغورني قره باغ بالـ«بناءة»
دبابة تابعة للاحتلال تطلق النار نحو الجولان السورية
دبابة تابعة للاحتلال تطلق النار نحو الجولان السورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
أرمينيا تتهم روسيا بالإخفاق في «مهمة حفظ السلام» في ناغورني قره باغ
أرمينيا تتهم روسيا بالإخفاق في «مهمة حفظ السلام» في ناغورني ......
أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ
أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ...
زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم وسط مخاوف من أن تصبح مساعدات واشنطن «أكثر تعقيدًا»
زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم وسط مخاوف من أن تصبح مساعدات ......
دبابة تابعة للاحتلال تطلق النار نحو الجولان السورية
دبابة تابعة للاحتلال تطلق النار نحو الجولان السورية...
أذربيجان تصف مباحثاتها مع انفصاليي ناغورني قره باغ بالـ«بناءة»
أذربيجان تصف مباحثاتها مع انفصاليي ناغورني قره باغ ......
المزيد