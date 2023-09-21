زيلينسكي يلتقي بايدن اليوم وسط مخاوف من أن تصبح مساعدات واشنطن «أكثر تعقيدًا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، في واشنطن في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالإبقاء على زخم دعمها العسكري لكييف، وسط مخاوف كييف لأن يصبح الدعم أكثر تعقيدًا في ظل تحفظ زعيم الحزب الجمهوري، كيفين مكارثي على تلك المساعدات وفق ما أفادت «فرانس برس»

وبحسب «فرانس برس» من المقرر أن يحضر لقاء بايدن وزيلينسكي كيفين مكارثي زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الذي لديه تحفظات بشأن الدعم الأميركي لكييف، كما سيحضره أبرز مسؤولي الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

كيفين مكارثي لديه تساؤلات بشأن مساعدات واشنطن لكييف

وكان مكارثي قال، الثلاثاء، إن لدي «أسئلة أريد طرحها على زيلينسكي»، وبينها «كيف يمكننا محاسبة بلاده على الأموال التي أنفقناها؟ ما هي خطته لتحقيق الانتصار؟».

ويجد مكارثي نفسه في هذه القضية، كما غيرها، تحت ضغط الجناح اليميني في الحزب الجمهوري الذي يدفع في اتجاه الحد من الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

وتختلف هذه الزيارة، وهي الثانية للرئيس الأوكراني إلى العاصمة الأميركية منذ بدء الهجوم على بلاده في فبراير 2022، عن سابقتها في ديسمبر من العام ذاته؛ إذ تراجعت الضغوط للإسراع في نجدة أوكرانيا، بعد دخول الحرب شهرها الـ19 مع وصول الدعم العسكري لكييف من دول غربية عدة، كما بات الخصوم الجمهوريون لبايدن يشكلون الغالبية في مجلس النواب، ولن يحظى زيلينسكي هذه المرة باستقبال احتفالي في مبنى الكابيتول.