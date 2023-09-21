دبابة تابعة للاحتلال تطلق النار نحو الجولان السورية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي متمركزة في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل النار، بعد ظهر الخميس، في اتجاه الأراضي السورية على الجانب الآخر من خط فض الاشتباك، وفق ما أفاد مراسل «فرانس برس» بالمنطقة.

وشاهد مراسل «فرانس برس» دبابة إسرائيلية تطلق قذيفتين بعدما سمع ثلاثة انفجارات قرابة الساعة 16:45 (13:45 بتوقيت غرينتش) في منطقة مجدل شمس، القرية الدرزية الواقعة في الجزء الذي احتلته وضمته إسرائيل من هضبة الجولان السورية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن «دبابات إسرائيلية استهدفت بنى تحتية عسكرية» أقيمت «في عين التينة، على جبل حرمون» في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك العام 1974 بين إسرائيل وسوريا.

دبابة تابعة لجيش الاحتلال متمركزة في منطقة الجولان (أرشيفية: الانترنت)