أوكرانيا تعلن ضرب مطار عسكري روسي في القرم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، أنه ضرب مطارا عسكريا روسيا قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وقال الجهاز الإعلامي في الجيش عبر «تلغرام» إن «قوات الدفاع الأوكرانية شنت ضربة مشتركة ضد مطار عسكري للمحتلين قرب مدينة ساكي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وجاء هذا الإعلان، بعيد تحذير أطلقته الرئاسة الأوكرانية من «أشهر صعبة مقبلة» بعد هجوم صاروخي روسي «هائل» خلال الليل استهدف مدنا على امتداد مساحة البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل في خيرسون.

وقال معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على «تلغرام»: «الليلة، شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا (..) تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية».

أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا روسيا

وأعلنت أوكرانيا اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل على مدن عدة بعد ساعات على تنديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من على منبر الأمم المتحدة بـ«العدوان الإجرامي» لموسكو.

وقال قائد أركان الجيش الأوكراني فاليري زابوجني: «سمحت العمليات القتالية لسلاح الجو بالتعاون مع الدفاعات الجوية (..) بتدمير 36 صاروخ كروز من مجموع 43 صاروخا»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.