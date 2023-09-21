انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين أذربيجان وأرمن قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت أولى جولات المحادثات بين أذربيجان وأرمن ناغورني قره باغ بشأن دمج الإقليم الانفصالي، على ما ذكر الإعلام الأذري الرسمي، اليوم الخميس، دون كشف التفاصيل.

واستمرت المحادثات قرابة الساعتين ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع في مدينة يفلاخ الأذرية، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى الرغم من انعقاد هذه المحادثات، إلا أنه سُمعت أصوات إطلاق رصاص في ستيباناكرت عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، وأفاد مراسل «فرانس برس» بسماع أصوات طلقات نارية وبعض الانفجارات في العاصمة.

انفصاليو قره باغ يتهمون باكو بانتهاك وقف إطلاق النار

وإثر ذلك، اتهم الانفصاليون الأرمن أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء، وهو ما سارعت باكو إلى نفيه.

وقال الانفصاليون إن القوات الأذربيجانية تستخدم «مروحة واسعة من الأسلحة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار». من جهتها، اعتبرت وزارة الدفاع في باكو أن هذه الاتهامات «خاطئة كليا وتضليل إعلامي»، وفق وكالة «فرانس برس».

انتصال أذري في قره باغ.. ومخاوف من نزوح جماعي

وأكد الرئيس الأذري، الأربعاء، أن بلاده «أعادت بسط سيادتها» على قره باغ بعد عملية عسكرية خاطفة استسلم على إثرها الانفصاليين الأرمن في الإقليم، وأشاد بـ«الحكمة السياسية» التي أظهرتها يريفان بعدم تدخلها.

وأثار الانتصار الأذري مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: «جرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية» نحو أنحاء أخرى فيه، مشيرا إلى افتقادهم «التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية».

وأكد ستيبانيان أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين، مشيرا إلى وجود عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم من الأطفال.