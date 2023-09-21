رئيس وزراء أرمينيا: لا بد من خوض مسار السلام في قره باغ على الرغم من صعوبته

القاهرة - بوابة الوسط

أقر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، بصعوبة مسار السلام في ناغورني قره باغ، لكنه أكد ضرورة الخوض فيه، وذلك بعد شن أذربيجان عملية في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن.

وقال باشينيان الذي يواجه انتقادات شعبية على خلفية إدارته للأزمة: «يجب تقدير السلام ويجب عدم الخلط بين السلام والهدنة ووقف إطلاق النار. السلام هو (توفير) بيئة خالية من النزاع بين الدول وبين الأعراق. هذا المسار ليس سهلا، لكن يجب أن نخوضه»، وذلك في خطاب إلى الأمة في ذكرى استقلال بلاده، وفق وكالة «فرانس برس».

الرئيس الأذري يعلن إعادة بسط السيادة على قره باغ

وأكد الرئيس الأذري إلهام علييف، الأربعاء، أن بلاده «أعادت بسط سيادتها» على قره باغ، مؤكدا تدمير «معظم» قوات الانفصاليين وعتادهم العسكري، وأن هؤلاء باشروا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب الاتفاق المبرم.

وأشاد بـ«الحكمة السياسية» التي أظهرتها يريفان بعدم تدخلها مباشرة لمساندة الانفصاليين الأرمن. وأكد مستشار علييف حكمت حاجييف أن باكو ترغب في «إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضًا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان»، متعهدا توفير ممر «آمن» للمقاتلين.

أرمينيا تتهم أذربيجان بـ«تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت أرمينيا أذربيجان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بارتكاب «تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية» في ناغورني قره باغ.

وقال السفير الأرميني أندرانيك هوفهانيسيان إن بلاده سبق لها أن حذرت من «تطهير عرقي يلوح في الأفق» في ناغورني قره باغ، مشيرا إلى أنه «يُجرى الآن»، وأضاف: «هذا ليس نزاعا فقط، بل جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يجرى التعامل معه بوصفه ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأثارت المعارك خشية من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، والتي تتهم يريفان باكو بالتسبب بها منذ فترة نتيجة إغلاق ممر لاتشين، وهو المعبر البري الوحيد بين أرمينيا وقره باغ.

كما أثار الانتصار الأذري مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: «جرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية» نحو أنحاء أخرى فيه، مشيرا إلى افتقادهم «التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية».

وأكد ستيبانيان أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين، مشيرا إلى وجود عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم من الأطفال.