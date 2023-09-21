انفصاليو قره باغ يتهمون باكو بانتهاك وقف إطلاق النار.. والأخيرة تنفي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الانفصاليون الأرمن أذربيجان، الخميس، بانتهاك وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء، وهو ما سارعت باكو إلى نفيه.

وقال الانفصاليون إن القوات الأذربيجانية تستخدم «مروحة واسعة من الأسلحة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار». من جهتها، اعتبرت وزارة الدفاع في باكو أن هذه الاتهامات «خاطئة كليا وتضليل إعلامي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسُمعت، الخميس، أصوات إطلاق رصاص في ستيباناكرت عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، وأفاد مراسل «فرانس برس» بسماع أصوات طلقات نارية وبعض الانفجارات في العاصمة، في وقت بدأت باكو والانفصاليون مباحثات في مدينة يفلاخ الأذرية تهدف إلى إعادة دمج هذا الإقليم تحت سيادة أذربيجان.

قره باغ محور نزاع مديد بين أذربيجان وأرمينيا

وشكّل إقليم ناغورني قره باغ الذي تقطنه غالبية من الأرمن محور نزاع مديد بين أذربيجان وأرمينيا. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان أذربيجان وأرمينيا حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 انتهت بهزيمة يريفان.

وأجرت باكو ويريفان مباحثات سلام بوساطة غربية حققت بعض التقدم نحو إعداد نص سلام دون التوصل لاتفاق ناجز. ووافقت يريفان على الاعتراف بقره باغ كجزء من أذربيجان، لكنها طالبت بآليات دولية لحماية حقوق السكان.

وبعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في قره باغ واتهام أذربيجان الانفصاليين بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية»، أطلقت باكو عملية عسكرية «لمكافحة الإرهاب».

الرئيس الأذري يعلن إعادة بسط السيادة على قره باغ

وأكد الرئيس الأذري إلهام علييف، الأربعاء، أن بلاده «أعادت بسط سيادتها» على قره باغ، مؤكدا تدمير «معظم» قوات الانفصاليين وعتادهم العسكري، وأن هؤلاء باشروا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب الاتفاق المبرم.

وأشاد بـ«الحكمة السياسية» التي أظهرتها يريفان بعدم تدخلها مباشرة لمساندة الانفصاليين الأرمن. وأكد مستشار علييف حكمت حاجييف أن باكو ترغب في «إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضًا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان»، متعهدا توفير ممر «آمن» للمقاتلين.