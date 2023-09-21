سماع أصوات إطلاق نار في عاصمة إقليم ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

سُمعت، الخميس، أصوات إطلاق رصاص في ستيباناكرت عاصمة إقليم ناغورني قره باغ، على الرغم من اتفاق وقف النار الذي دخل حيّز التنفيذ، الأربعاء، بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن بعد عملية عسكرية خاطفة شنتها قوات باكو.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بسماع أصوات طلقات نارية وبعض الانفجارات في العاصمة، في وقت بدأت باكو والانفصاليون مباحثات في مدينة يفلاخ الأذرية تهدف الى إعادة دمج هذا الإقليم تحت سيادة أذربيجان.

وساطة روسية في مباحثات السلام

وأكد الكرملين ليل الأربعاء أن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قره باغ منذ العام 2020، ستتولى دور الوساطة في مباحثات السلام.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتيح المباحثات «التوصل إلى خفض التصعيد (...) ونقل هذه المشكلة إلى مسار سلمي»، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وقت مبكر الخميس.

قره باغ محور نزاع مديد بين أذربيجان وأرمينيا

وشكّل إقليم ناغورني قره باغ الذي تقطنه غالبية من الأرمن محور نزاع مديد بين أذربيجان وأرمينيا. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيان السابقتان أذربيجان وأرمينيا حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 انتهت بهزيمة يريفان.

وأجرت باكو ويريفان مباحثات سلام بوساطة غربية حققت بعض التقدم نحو إعداد نص سلام دون التوصل لاتفاق ناجز. ووافقت يريفان على الاعتراف بقره باغ كجزء من أذربيجان، لكنها طالبت بآليات دولية لحماية حقوق السكان.

وبعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في قره باغ واتهام أذربيجان الانفصاليين بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية»، أطلقت باكو عملية عسكرية «لمكافحة الإرهاب».

الرئيس الأذري يعلن إعادة بسط السيادة على قره باغ

وأكد الرئيس الأذري إلهام علييف، الأربعاء، أن بلاده «أعادت بسط سيادتها» على قره باغ، مؤكدا تدمير «معظم» قوات الانفصاليين وعتادهم العسكري، وأن هؤلاء باشروا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب الاتفاق المبرم.

وأشاد بـ«الحكمة السياسية» التي أظهرتها يريفان بعدم تدخلها مباشرة لمساندة الانفصاليين الأرمن. وأكد مستشار علييف حكمت حاجييف أن باكو ترغب في «إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضًا عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان»، متعهدا توفير ممر «آمن» للمقاتلين.

وأثارت المعارك خشية من تفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، والتي تتهم يريفان باكو بالتسبب بها منذ فترة نتيجة إغلاق ممر لاتشين، وهو المعبر البري الوحيد بين أرمينيا وقره باغ.

مخاوف من نزوح جماعي لسكان قره باغ

وأعرب البيت الأبيض، أمس الأربعاء، عن قلقه من تفاقم الوضع الإنساني في الإقليم، بينما حضت أطراف أوروبية أذربيجان على ضمان حقوق الأرمن في قره باغ.

وأثار الانتصار الأذري مخاوف من نزوح جماعي للسكان المقدر عددهم بـ120 ألف نسمة. وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: «جرى إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية» نحو أنحاء أخرى فيه، مشيرا إلى افتقادهم «التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية».

وأكد ستيبانيان أن العملية العسكرية أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين، مشيرا إلى وجود عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم من الأطفال.

بنود اتفاق السلام بين أذربيجان وانفصاليي قره باغ

وأكد الانفصاليون أن الاتفاق يشمل انسحاب الوحدات العسكرية المتبقية وحل التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، فيما ستناقش مباحثات، الخميس، «القضايا التي أثارها الجانب الأذري بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ».

وبعدما أكدت قوات حفظ السلام الروسية، الأربعاء، عدم تسجيل أي خرق لوقف النار، قالت وزارة الدفاع الأرمينية ليل الأربعاء إن «وحدات الجيش الأذري أطلقت نيران أسلحة خفيفة على المواقع القتالية الأرمينية بالقرب من سوتك».