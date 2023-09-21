أوكرانيا تحذر من «أشهر مقبلة صعبة» بعد هجوم صاروخي روسي «هائل»

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الرئاسة الأوكرانية، الخميس، من «أشهر صعبة مقبلة» بعد هجوم صاروخي روسي «هائل» خلال الليل استهدف مدنا على امتداد مساحة البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل في خيرسون.

وقال معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على «تلغرام»: «الليلة، شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا (..) تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية».

أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا روسيا

وجاءت التحذيرات بعد إعلان أوكرانيا اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل على مدن عدة بعد ساعات على تنديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من على منبر الأمم المتحدة بـ«العدوان الإجرامي» لموسكو.

وقال قائد أركان الجيش الأوكراني فاليري زابوجني: «سمحت العمليات القتالية لسلاح الجو بالتعاون مع الدفاعات الجوية (..) بتدمير 36 صاروخ كروز من مجموع 43 صاروخا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

قتيلان في ضربات روسية على خيرسون

وأسفرت الضربات الروسية عن مقتل شخصين في مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن، الخميس، الحاكم أولكسندر بروكودين، مشيرا أيضا إلى وقوع خمسة جرحى أحدهم في حالته خطيرة.

وكتب بروكودين عبر «تلغرام» أن «الجيش الروسي قصف أحياء سكنية في خيرسون (..) معلوماتنا تفيد حتى الآن بوقوع قتيلين»، مضيفا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطرة فيما عولج خامس في المكان، وفق الوكالة الفرنسية.