لافروف: الغرب مسؤول عن انهيار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب مسؤول عن «تدمير أوكرانيا»، مضيفا: «البلدان الغربية بقيادة واشنطن تلجأ لمعايير انتقائية، بل إنها قررت في أعقاب الحرب الباردة أنها ستحدد مصير البشرية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي»، وذلك خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بشأن تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأكد لافروف أن بلاده «تصر على احترام كل أحكام ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول جميعها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام سلامة أراضيها، وحق الشعوب في تقرير مصيرها»، وفق «روسيا اليوم».

وأضاف: «الغرب بقيادة الولايات المتحدة يلجأ للمعايير والقواعد بشكل انتقائي»، معتبرا أن «الدول الغربية تتجنب إجراء محادثة موضوعية حول أسباب النزاع في أوكرانيا، لأنها لا تمتلك حججا، لإجراء حوار صادق».

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لافروف: الغرب مسؤول عن انهيار أوكرانيا

واتهم وزير الخارجية الروسي الدول الغربية بأنها «عطلت تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا، وهي مسؤولة عن انهيار أوكرانيا، والتحريض على الحرب الأهلية بها»، على حد وصفه.

وتابع «اليوم، في خطاب خصومنا، لا نسمع سوى شعارات: الغزو، العدوان، الضم، ولا توجد كلمة واحدة عن الأسباب الكامنة وراء المشكلة، أو كيف رعوا سنوات عديدة نظاما نازيا علنيا، أعاد كتابة نتائج الحرب العالمية الثانية، وتاريخ شعبها بشكل علني».