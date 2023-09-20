لافروف يرد على زيلينسكي: حق النقض «أداة مشروعة» لروسيا في مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي هو أداة قانونية «مشروعة» ممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في هذه الهيئة.

وأوضح أمام مجلس الأمن، بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى حرمان موسكو من هذا الحق، أن «استخدام حق النقض أداة مشروعة ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي: الغزو الروسي «إجرامي»

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي إن الغزو الروسي لبلاده «إجرامي»، وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في الهيئة.

وصرح زيلينسكي بينما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه: «معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من قِبل روسيا ضد بلدنا، يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها»، وفق وكالة «فرانس برس».

ميدانيا، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الأربعاء، أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلا، بينما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن روسيا شنت ليل الثلاثاء/الأربعاء «هجوما على أوكرانيا بـ24 مسيرة انتحارية من طراز شاهد-136/131، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها». ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق البيان.

منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية

وأوضح حاكم إقليم دنيبروبتروفسك (شرق وسط) أن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي، أطلقت خلالها القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.

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وأضاف: «أضرار لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة»، دون تسجيل إصابات بشرية. وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية «أسقطت مسيرتين للعدو فوق المنطقة، وحولتهما إلى خردة». وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أن روسيا هاجمت كييف، الثلاثاء، بـ31 مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع، دُمر منها 28 مسيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها استدعت «بشكل عاجل»، الأربعاء، السفير الأوكراني، للاحتجاج على تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة.