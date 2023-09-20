«حفظ السلام الروسية» تؤكد التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ، الأربعاء، الالتزام التامّ باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وأشارت القوات الروسية إلى «عدم تسجيل أي خرق لوقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أنها قامت بإجلاء 3154 شخصًا بينهم 1428 طفلًا إلى مواقعها بعدما شنّت باكو اعتبارًا من الثلاثاء عملية عسكرية في المنطقة، انتهت الأربعاء باتفاق على استسلام الانفصاليين وتسليم أسلحتهم، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت باكو والسلطات الانفصالية الأرمينية في ناغورني قره باغ، الأربعاء، وقفًا لإطلاق النار بعدما وافق الانفصاليون على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات حول إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها الخميس، في إشارة إلى انتهاء العملية العسكرية التي بدأتها القوات الأذربيجانية قبل يوم والتي خلّفت 32 قتيلًا على الأقلّ.

انتصار كبير بالنسبة للرئيس الأذربيجاني

ويُشكّل هذا الإعلان انتصارًا كبيرًا بالنسبة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رغبته في السيطرة على هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود بين باكو وأرمينيا.

وقالت الرئاسة المعلنة لناغورني قره باغ في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي «عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قره باغ، تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة 13,00 (09,00 بتوقيت غرينتش) في 20 سبتمبر 2023». وأضافت «تمّ التوصل إلى اتفاق حول انسحاب الوحدات والعسكريين المتبقين من قوات أرمينيا المسلّحة وحلّ التشكيلات المسلحة لجيش الدفاع عن ناغورني قره باغ ونزع سلاحها بالكامل».

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وأعلنت أنه «ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان»، وذلك، الخميس، في مدينة يفلاخ الواقعة على بعد 295 كيلومترًا غرب باكو. ولفت الانفصاليون إلى أن قوات حفظ السلام الروسية توسّطت في المناقشات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد أقلّ من 24 ساعة على بدء عملية عسكرية شنتها باكو في المنطقة المتنازع عليها «لمكافحة الإرهاب».

من جهته، أكّد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة، الأربعاء، أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان، مذكّرًا بأن يريفان «ليس لديها جيش» في الجيب الانفصالي منذ أغسطس 2021. وشدّد على «ضرورة» أن يتوقف القتال في هذا الجيب.

مسؤولية الهزيمة العسكرية الأرمينية

وحاولت المعارضة الأرمينية عدة مرات على مدى ثلاث سنوات إقناع باشينيان بمغادرة السلطة، وألقت عليه مسؤولية الهزيمة العسكرية الأرمينية خلال حرب خريف 2020 في ناغورني قره باغ. ووقعت مواجهات، الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفوا باشينيان بأنه «خائن» وطالبوا باستقالته.

بعد الإعلان الصادر عن الانفصاليين، أكّدت وزارة الدفاع الأذربيجانية وقف إطلاق النار، فيما أكّدت الرئاسة الأذربيجانية من جهتها عقد مفاوضات، الخميس، في يفلاخ. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن أمله في أن يتمّ التوصل إلى «تسوية سلمية» للنزاع في ناغورني قره باغ.