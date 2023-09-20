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إيطاليا تطالب بإصلاح مجلس الأمن للسماح بتعددية فعالة للأطراف وسط تنامي الأزمات العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 06:14 مساء
إيطاليا تطالب بإصلاح مجلس الأمن للسماح بتعددية فعالة للأطراف وسط تنامي الأزمات العالمية
جلسة سابقة بمجلس الأمن. (الإنترنت)
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أكد نائب وزير الخارجية الإيطالي، إدموندو تشيريللي، أهمية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لجعله «أكثر تمثيلا وفاعلية» حتى يتواكب مع المتطلبات العالمية الجديدة.

وجاء حديث المسؤول الإيطالي بعد اجتماع لمجموعة «متحدون من أجل التوافق»، على هامش اعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت مذكرة صدرت الأربعاء عن وزارة الخارجية الإيطالية في روما، وفق «آكي» الإيطالية.

تعددية فعالة للأطراف
وأوضح تشيريللي: «الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى أزمات خطيرة أخرى، أكدت أن مجلس الأمن، الهيئة الأكثر أهمية في الأمم المتحدة، التي يعهد إليها الميثاق بالمسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، يجب إصلاحه، لتلبية احتياجات عالم اليوم».

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وأشار تشيريللي إلى أنه «من غير المقبول أن يجرى اتخاذ قرارات حاسمة أو عرقلتها بشأن السلام من قِبل قلة من الناس. نحن بحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن الذي يسمح لنا بتحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في تعددية فعالة للأطراف».

إصلاح عاجل وشامل لمجلس الأمن
ولفتت المذكرة الإيطالية إلى أن المجتمعين أكدوا هدف مجموعة «متحدون من أجل التوافق»، المتمثل في العمل على إجراء «إصلاح عاجل وشامل لمجلس الأمن، لجعله أكثر ديمقراطية وتمثيلا وفاعلية ومسؤولية أمام الأعضاء جميعهم، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة المعلنة والمتوافق عليها بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

وأضافت: «يستهدف الاقتراح توسيع مجلس الأمن إلى 26 عضوا بإضافة مقاعد غير دائمة فقط، وبعضها طويل الأجل، للسماح للدول التي ترغب في الخدمة فترة أطول بأن تفعل ذلك». بينما تعارض المجموعة «توسيع فئة الأعضاء الدائمين، للحد من حقهم في النقض».

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