غوتيريس: أزمة المناخ «فتحت أبواب الجحيم»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، خلال افتتاحه قمة حول العمل المناخي إن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري «فتح أبواب الجحيم».

وبعد أن أشار إلى درجات «الحرارة الرهيبة» و«الحرائق التاريخية» التي تغذيها انبعاثات الغازات الدفيئة، أكد أنه ما زال ممكنًا ضمان مستقبل البشرية وأن الوقت لم يفت بعد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، بحسب «فرانس برس».

وعلى الرغم من غياب بكين وواشنطن، وصف غوتيريس «قمة الطموح المناخي» بأنها حدث «جاد» سيعلن فيه القادة أو الوزراء إجراءات محددة تفي بالتزاماتهم بموجب اتفاق باريس.

ارتفاع مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة

ومع تزايد ظواهر الطقس القصوى وبلوغ درجات الحرارة العالمية مستويات قاسية، إلا أن ارتفاع مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة لا يزال مستمرًا في ظل قيام شركات الوقود الأحفوري بجني أرباح جيدة. وخصص غوتيرس منصة الحديث للقادة الذين وضعوا خططًا ملموسة لتحقيق صفر انبعاثات كربونية.

وبعد تلقي أكثر من 100 طلب للمشاركة، أعلنت الأمم المتحدة ليل الثلاثاء قائمة تضم 41 متحدثًا لم تشمل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والهند. وقال غوتيريس الثلاثاء «غدًا، سأرحب بأصحاب الخطى الأولى والفاعلين الأوائل من ذوي المصداقية في قمة الطموح المناخي».

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والتأمت الجمعية العامة في ظل غياب ملحوظ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي برر غيابه بكثرة انشغالاته، فضلا عن الرئيسين الروسي والصيني. وأوفد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة الثلاثاء، مبعوثه للمناخ جون كيري إلى الاجتماع - رغم أنه لن يُسمح لكيري بالتحدث.

وفي هذا السياق قال ألدن ماير من مركز أبحاث المناخ «إي ثري جي» إن «غياب هذا العدد الكبير من زعماء الاقتصادات الكبرى والمسؤولة عن الانبعاثات في العالم سيكون له تأثير واضح على مخرجات القمة».

وألقى ماير باللوم على ما يشغل الساحة الدولية من قضايا متنافسة مثل الحرب الأوكرانية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين وما يشهده العالم من غموض في مستقبل الاقتصاد.

تظاهرات نيويورك

ويعد هذا الحدث أكبر قمة مناخية تعقد في نيويورك منذ العام 2019، عندما ألقت الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا تونبرغ كلمتها الشهيرة تحت عنوان «كيف تجرؤ» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتظاهر عشرات الآلاف في نيويورك الأحد للمطالبة بتعزيز إجراءات مكافحة التغيُّر المناخي قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفع مشاركون من نحو 700 منظمة بيئية لافتات خلال التظاهرة كتب عليها «بايدن، أوقف الوقود الأحفوري» و«الوقود الأحفوري يقتلنا» و«أنا لم أصوّت للحرائق والفيضانات»، في أعقاب صيف شهد كوارث طبيعية مرتبطة بالتغير المناخي.

وخلال هذه القمة تتجه الأنظار إلى ما سيحمله كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من رؤية بشأن أهدافهما الخاصة والتزامات التمويل للدول النامية.

ولطالما كان عدم وفاء الدول المتقدمة، والمسؤولة عن النسبة الأكبر من الانبعاثات في العالم، بوعودها تجاه الدول الفقيرة الأكثر تضررا من التغير المناخي، من البنود الحساسة على أجندة محادثات المناخ.