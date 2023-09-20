بوتين يعرب عن أمله بـ«تسوية سلمية» في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن أمله في أن يجري التوصل إلى «تسوية» للنزاع في ناغورني قره باغ، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بُعيد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجيب الانفصالي.



وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي «نحن على اتصال وثيق بجميع أطراف النزاع .. آمل أن نتمكّن من وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة». غير أن التحقق مما إذا كانت التصريحات قد سُجّلت قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار أو بعده، لم يكن ممكنًا.