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بوتين يعرب عن أمله بـ«تسوية سلمية» في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 01:53 مساء
بوتين يعرب عن أمله بـ«تسوية سلمية» في قره باغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن أمله في أن يجري التوصل إلى «تسوية» للنزاع في ناغورني قره باغ، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بُعيد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الجيب الانفصالي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي «نحن على اتصال وثيق بجميع أطراف النزاع .. آمل أن نتمكّن من وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة». غير أن التحقق مما إذا كانت التصريحات قد سُجّلت قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار أو بعده، لم يكن ممكنًا.

اتفاق وقف إطلاق نار في قرة باغ
وتوصل الانفصاليون في ناغورني قره باغ وأذربيجان إلى اتفاق وقف إطلاق نار في وقت سابق. وأكدت السلطات الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبارًا من اليوم الأربعاء في ناغورني قره باغ وبدء محادثات مع الانفصاليين الأرمن غدًا الخميس بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.

بعد إعلان مماثل صدر عن الانفصاليين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش. وأكدت الرئاسة الأذربيجانية من جهتها عقد مفاوضات الخميس في مدينة يفلاخ، بعد أقلّ من 24 ساعة على بدء عملية عسكرية أذربيجانية واسعة النطاق في الجيب الانفصالي.

وفي وقت سابق، أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت السلطات الانفصالية «ستجري مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان». وأضافت «ستجري في مدينة يفلاخ في 21 سبتمبر».

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