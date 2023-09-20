باشينيان: أرمينيا لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة، اليوم الأربعاء، أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني قره باغ وأذربيجان.

وقال باشينيان «لم تشارك أرمينيا في صياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية»، مؤكدًا أن يريفان «ليس لديها جيش» في الجيب الانفصالي، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أكّدت السلطات الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبارًا من اليوم الأربعاء في ناغورني قره باغ، وبدء محادثات مع الانفصاليين الأرمن غدًا الخميس بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.

وقف إطلاق النار في قره باغ

بعد إعلان مماثل صدر عن الانفصاليين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش. وأكّدت الرئاسة الأذربيجانية من جهتها عقد مفاوضات، الخميس، في مدينة يفلاخ، بعد أقلّ من 24 ساعة على بدء عملية عسكرية أذربيجانية واسعة النطاق في الجيب الانفصالي.

وأعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان، وفق وكالة «فرانس برس». وقالت السلطات الانفصالية «ستتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان». وأضافت «ستجرى في مدينة يفلاخ في 21 سبتمبر».