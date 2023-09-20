الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الصيني في سان بطرسبرغ اليوم

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الصيني وانغ يي لإجراء محادثات بمدينة سان بطرسبرغ، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن الكرملين.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «سيستقبل بوتين اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يقوم بزيارة إلى روسيا».
كيم اختتم زيارته لروسيا
يأتي ذلك عقب زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إلى روسيا التي استمرت أسبوعًا. والرحلة التي قام بها كيم إلى أقصى الشرق الروسي، وتضمنت عقد قمة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ركّزت على الجانب الدفاعي وكشفت روابط عسكرية محتملة بين البلدين بعد أن استعرض كيم عددًا من المعدات من بينها صواريخ فضائية وغواصات.
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