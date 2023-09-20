الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الصيني في سان بطرسبرغ اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الصيني وانغ يي لإجراء محادثات بمدينة سان بطرسبرغ، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن الكرملين.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «سيستقبل بوتين اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يقوم بزيارة إلى روسيا».