بول كاغامي يعلن الترشح لولاية رئاسية رابعة في رواندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس رواندا بول كاغامي لأول مرة أنه ينوي الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وقال كاغامي الذي حكم البلاد بيد من حديد على مدى عقود لمجلة «جون أفريك» الناطقة بالفرنسية في مقابلة نُشرت على الإنترنت الثلاثاء «نعم، أنا بالتأكيد مرشح». ونقلت المجلة عن الرئيس البالغ 65 عاما قوله «أنا سعيد بالثقة التي منحني إياها الروانديون. سأكون بخدمتهم على الدوام، طالما كان بمكاني ذلك».

قررت الحكومة الرواندية في مارس إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بشكل متزامن، علما بأنها مقررة في أغسطس العام المقبل. ولم يوضح كاغامي نواياه في السابق لكنه أشرف على تعديلات دستورية مثيرة للجدل سمحت له بالبقاء في المنصب لولاية ثالثة.

يُنظر إلى كاغامي على أنه زعيم البلاد بحكم الأمر الواقع منذ مجازر العام 1994. وفاز بولاية ثالثة عام 2017 بنيله 99% من الأصوات تقريبا.

إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

جاء ذلك بعد أشهر من وصول المعارض الرواندي بول روسيسباغينا إلى الولايات المتحدة.

وأطلقت السلطات الرواندية روسيسباغينا في 25 مارس بعد قضائه 938 يومًا في السجن وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه قطر بين الولايات المتحدة ورواندا. وأدين روسيسباغينا في سبتمبر العام 2021 بدعم جماعة متمردة بعد محاكمة وصفها أنصاره بأنها صورية. وينسب إلى المعارض الفضل في المساعدة في إنقاذ مئات الأرواح خلال الإبادة الجماعية العام 1994، التي قُتِل فيها نحو 800 ألف شخص.