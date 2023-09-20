إجلاء أكثر من 2000 مدني من المناطق الأكثر خطورة في قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قوات حفظ السلام الروسية، اليوم الأربعاء، إنها أجلت أكثر من 2000 مدني، بينهم أكثر من 1000 طفل، من المناطق «الأشد خطورة» في ناغورني قره باغ، غداة إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «فرقة حفظ السلام الروسية تواصل إجلاء السكان المدنيين في ناغورني قره باغ من المناطق الأكثر خطورة».

بلدية ستيباناكرت دعت السكّان إلى ملازمة الملاجئ

وفي وقت سابق، دعت بلدية ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ السكّان إلى ملازمة الملاجئ وعدم الفرار، غداة إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا. وقالت البلدية في بيان «المغادرة ليست ضرورية في الوقت الحالي، نطلب منكم احترام قواعد السلامة والبقاء في الأقبية والملاجئ»، مضيفة أنها «ستقدّم معلومات إضافية في حال كان الإجلاء ضروريا».

بلدية عاصمة ناغورني قره باغ تدعو المدنيين إلى الاحتماء وعدم الفرار

غوتيريس يدعو إلى وقف فوري للقتال في قره باغ

الرئيس الأذري لبلينكن: عملية قره باغ ستتوقف لو سلم الانفصاليون الأرمن أسلحتهم

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى «وقف فوري للقتال» في إقليم ناغورني قره باغ حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية ضد قوات انفصالية. وقال الناطق ستيفان دوجاريك إن «الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار للعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي».