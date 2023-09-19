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أبوردينة يدعو واشنطن لوقف «الجنون الإسرائيلي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 09:36 مساء
أبوردينة يدعو واشنطن لوقف «الجنون الإسرائيلي»
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة (أرشيفية:الانترنت)
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دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى «التدخل فورًا لوقف الجنون الإسرائيلي» ووضع حد لانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، في غزة وجنين وغيرهما من المدن الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن استمرار تلك الانتهاكات سيؤجج الغضب ويجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها.

وأضاف أبوردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة لاستمرار عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها في جنين وقطاع غزة وأدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات، مؤكدًا أن تلك الانتهاكات ستدفع نحو مواجهة شاملة لن يستطيع أحد تحمُّل عواقبها.

أبوردينة: على الإدارة الأميريكية أن تعي أن المنطقة على وشك الانفجار
وتابع أبوردينة أن «الإدارة الأميركية تعي جيدًا أن المنطقة على وشك الانفجار؛ بسبب التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض»، داعيًا واشنطن إلى «التدخل فورًا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي»، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن هذه السياسة التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وواهم من يعتقد أنه يستطيع فرض إملاءاته وسياساته على الشعب الفلسطيني صاحب الحق والعدل، الذي لن يسمح بالمساس بمقدساته وثوابته مهما كان الثمن.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة (أرشيفية:الانترنت)
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة (أرشيفية:الانترنت)
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