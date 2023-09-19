  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 08:50 مساء
زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين
الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية: الانترنت)
alwasat radio

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» على خلفية «ترحيل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى مناطق خاضعة لسيطرة روسيا»، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78 المنعقدة في مدينة نيويورك.

وقال زيلينسكي خلال كلمته التي ألقاها بحضور 145 من قادة وزعماء العالم، «رحَّلت روسيا أطفالًا أوكرانيين قسرًا إلى مناطق سيطرتها، ويجري تعليمهم أن يكرهوا أوكرانيا، إضافة إلى كسر كل الروابط مع عائلاتهم، وهذا الأمر هو بكل وضوح إبادة جماعية».
انعقاد الدورة الـ78 للجمعية الأمم المتحدة في نيويورك
وتنعقد في مدينة نيويورك الأميركية، الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر أعمالها لمدة أسبوع لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وقد خُصِّصت غرفة نقاشات للحرب الروسية - الأوكرانية، في أول اجتماع حضوري لزعماء العالم منذ جائحة «كوفيد-19».

ومن المقرر أن يتحدث فيها 145 من زعماء العالم، لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية، ما يعكس تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أخيرًا.

الاجتماع الحضوري الأول منذ جائحة كوفيد-19
وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.

الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية: الانترنت)
الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية: الانترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
متظاهرون يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء الأرميني على خلفية نزاع قره باغ
متظاهرون يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء الأرميني على خلفية نزاع ...
الأمم المتحدة تحذر من «الميول الانتحارية» لدى النساء الأفغانيات جراء القيود
الأمم المتحدة تحذر من «الميول الانتحارية» لدى النساء الأفغانيات ...
تركيا تعتبر العملية الأذربيجانية في قره باغ «ضرورية»
تركيا تعتبر العملية الأذربيجانية في قره باغ «ضرورية»
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء ...
انفصاليو قره باغ: مقتل 25 شخصا جراء العملية الأذربيجانية
انفصاليو قره باغ: مقتل 25 شخصا جراء العملية الأذربيجانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
أذربيجان تعلن السيطرة على أكثر من 60 موقعا للجيش الأرميني في قره باغ
أذربيجان تعلن السيطرة على أكثر من 60 موقعا للجيش الأرميني في......
زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين
زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» على خلفية ترحيل ......
بريطانيا تتهعد مد أوكرانيا بعشرات الآلاف من القذائف المدفعية
بريطانيا تتهعد مد أوكرانيا بعشرات الآلاف من القذائف المدفعية...
انفصاليو قره باغ: مقتل 25 شخصا جراء العملية الأذربيجانية
انفصاليو قره باغ: مقتل 25 شخصا جراء العملية الأذربيجانية...
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا ......
المزيد