زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» على خلفية «ترحيل أطفال أوكرانيين قسرًا إلى مناطق خاضعة لسيطرة روسيا»، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78 المنعقدة في مدينة نيويورك.

وقال زيلينسكي خلال كلمته التي ألقاها بحضور 145 من قادة وزعماء العالم، «رحَّلت روسيا أطفالًا أوكرانيين قسرًا إلى مناطق سيطرتها، ويجري تعليمهم أن يكرهوا أوكرانيا، إضافة إلى كسر كل الروابط مع عائلاتهم، وهذا الأمر هو بكل وضوح إبادة جماعية».

انعقاد الدورة الـ78 للجمعية الأمم المتحدة في نيويورك

وتنعقد في مدينة نيويورك الأميركية، الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر أعمالها لمدة أسبوع لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وقد خُصِّصت غرفة نقاشات للحرب الروسية - الأوكرانية، في أول اجتماع حضوري لزعماء العالم منذ جائحة «كوفيد-19».

ومن المقرر أن يتحدث فيها 145 من زعماء العالم، لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية، ما يعكس تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أخيرًا.

الاجتماع الحضوري الأول منذ جائحة كوفيد-19

وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.

الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية: الانترنت)