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أذربيجان تؤكد استعدادها للتفاوض في حال إلقاء أرمن قره باغ السلاح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 06:19 مساء
أذربيجان تؤكد استعدادها للتفاوض في حال إلقاء أرمن قره باغ السلاح
علم أذربيجان على الحدود مع أرمينيا. (الإنترنت)
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دعت أذربيجان الانفصاليين الأرمن الثلاثاء الى إلقاء السلاح، مبدية استعدادها لإجراء مباحثات مع ممثلين عنهم في بلدة يفلاخ في حال قيامهم بذلك، وذلك بعد ساعات من بدئها عملية عسكرية في إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان «بهدف وقف إجراءات مكافحة الإرهاب، على القوات الأرمينية المسلحة غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء، وتسلّم كامل أسلحها، وعلى النظام غير الشرعي أن يحلّ نفسه. ما لم يحصل ذلك، إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية»، بحسب «فرانس برس».

من جانبها دعت السلطات في ناغورني قره باغ، الثلاثاء، أذربيجان إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات، بعد ساعات من شنّ باكو عملية عسكرية على الجيب الانفصالي.

وقف إطلاق النار فورا
وقالت وزارة الخارجية في الجيب الانفصالي على منصة «إكس» إن «جمهورية آرتساخ»، وهو الاسم الذي يطلقه الأرمن على ناغورني قره باغ، «تدعو الجانب الأذربيحاني إلى وقف إطلاق النار فورا، والجلوس إلى طاولة المفاوضات».

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تعهدت أذربيجان الثلاثاء بضمان «حقوق وسلامة» الأرمن في ناغورني قره باغ حيث شنّت باكو عملية عسكرية تسببت بمقتل مدنيين حتى الآن وفق الانفصاليين الأرمن. وقال مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف «سيجري احترام حقوق وسلامة المدنيين من أصل أرميني في قره باغ وفقًا للدستور والالتزامات الدولية لأذربيجان».

قُتل شخصان على الأقلّ وأصيب 23 آخرون في العملية العسكرية، وفق ما أعلنت السلطات الانفصالية، فيما أكّدت باكو أنها تستهدف أهدافًا عسكرية فقط.

 الخارجية الأرمينية تندد بـ«عدوان واسع»
ونددت الخارجية الأرمينية بـ«عدوان واسع النطاق» بهدف «التطهير العرقي»، معتبرة أن على قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في الجيب أن «توقف العدوان» الأذربيجاني.

ودعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان روسيا والأمم المتحدة إلى «اتخاذ إجراءات» حيال العملية العسكرية. وأكّد باشينيان أن الجيش الأرميني غير مشارك في القتال وأن الوضع «مستقر» عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وأعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في المنطقة، بعد مقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في ناغورني قره باغ. واتّهمت باكو الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو بعدما أغلقت باكو بذرائع مختلفة ممر لاتشين، ما تسبب في نقص كبير في الإمدادات. وأثار ذلك مخاوف من تجدد المعارك بين البلدين خصوصًا في ظل تعزيز أذربيجان انتشارها العسكري عند الحدود.

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