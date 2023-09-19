بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعوة الأمم المتحدة إلى اتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا لوقف ما وصفه بـ«العدوان الفاضح» على أوكرانيا، وذلك وفق مقتطفات من كلمته أمام الجمعية العامة في دورتها الـ78 للأمم المتحدة نشرها البيت الأبيض، ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبر بايدن في خطاب أمام المنظمة الأممية نقلته «فرانس برس» أن «استقلال جميع الدول قد يكون في خطر، حال لم يجر اتخاذ موقف جماعي تجاه روسيا».

وتنعقد في مدينة نيويورك الأميركية، الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر أعمالها لمدة أسبوع لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وقد خصصت غرفة نقاشات للحرب الروسية - الأوكرانية، في أول اجتماع حضوري لزعماء العالم منذ جائحة «كوفيد-19».

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ومن المقرر أن يتحدث فيها 145 من زعماء العالم، لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية، ما يعكس تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أخيرًا.

وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.

الرئيس الأميركي، جو بايدن (صورة أرشيفية: الانترنت)