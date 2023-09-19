أرمينيا: أذربيجان شنت عملية برية في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء، أن أذربيجان شنت عملية برية مسلّحة في منطقة ناغورني قره باغ وأنها تريد «جرّ» أرمينيا إلى المواجهة، لافتًا إلى أن الجيش الأرميني غير مشارك في هذا القتال.

وقال باشينيان في تصريح تلفزيوني، «شنّت أذربيجان عملية برّية تهدف إلى التطهير العرقي لأرمن قره باغ»، مؤكدًا أن الوضع عند الحدود الأذربيجانية الأرمينية «مستقرّ»، وأن يريفان «غير مشاركة في أعمال مسلّحة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

الجيش الأذري يحاول التقدّم بعمق

من جانبها أكّدت القوات الانفصالية في ناغورني قره باغ، أنها تقاوم الجيش الأذري الذي يحاول التقدّم بعمق في الجيب.

- الانفصاليون الأرمن: الجيش الأذربيجاني يحاول التقدم بعمق في ناغورني قره باغ

وقال الانفصاليون على منصة «إكس»، «تحاول القوات الأذربيجانية التقدم عميقًا ... تواصل قوات الدفاع مقاومة الهجوم الأذربيجاني على خط التماس بأكمله».