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أرمينيا تدين «عدوان» أذربيجان على ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 02:10 مساء
أرمينيا تدين «عدوان» أذربيجان على ناغورني قره باغ
من القصف قوات أذربيجان على ناغورني قره باغ. (صورة مثبتة من فيديو)
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نددت أرمينيا الثلاثاء بـ«عدوان واسع النطاق» أطلقته أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ، معتبرة أن هدف باكو من ذلك هو «التطهير العرقي» في الجيب الانفصالي الذي تسكنه غالبية من الأرمن.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان «شنّت أذربيجان عدوانًا جديدًا واسع النطاق على شعب ناغورني قره باغ، في سعي منها لاستكمال سياسة التطهير العرقي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت أذربيجان أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب»، تستهدف القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها، حيث سمع صحفي في وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.

»بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة«
وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان اليوم، «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة»، مضيفة أنها تستخدم «أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق» في إطار هذه العمليات، وفق وكالة «فرانس برس».

مقتل 4 من الشرطة الأذرية ومدنيَّين بانفجار لغمَين في قره باغ

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أذربيجان أن أربعة شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في منطقة ناغورني قره باغ، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».

وقالت أجهزة الأمن الأذرية في تقريرين منفصلين إن الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.

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