روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى «وقف إراقة الدماء» في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

دعت روسيا الثلاثاء أذربيجان وأرمينيا إلى «وقف إراقة الدماء» في ناغورني قره باغ والعودة إلى «التسوية السلمية»، في هذا الجيب المتنازع عليه منذ عقود.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للصحافة «يدعو الجانب الروسي إلى وقف إراقة الدماء.. والعودة إلى التسوية السلمية»، مضيفة «كل مراحل الحل السلمي منصوص عليها في الاتفاقات الموقعة في 2020 و2022»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت أذربيجان أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب»، تستهدف القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها، حيث سمع صحفي في وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.

«بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة»

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان اليوم، «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة»، مضيفة أنها تستخدم «أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق» في إطار هذه العمليات، وفق وكالة «فرانس برس».

- مقتل 4 من الشرطة الأذرية ومدنيَّين بانفجار لغمَين في قره باغ

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أذربيجان أن أربعة شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في منطقة ناغورني قره باغ، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».

وقالت أجهزة الأمن الأذرية في تقريرين منفصلين إن الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.