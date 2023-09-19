أذربيجان تعلن إطلاق «عمليات لمكافحة الإرهاب» في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب»، تستهدف القوات الأرمنية في منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها، حيث سمع صحفي في وكالة «فرانس برس» دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة»، مضيفة أنها تستخدم «أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق» في إطار هذه العمليات، وفق وكالة «فرانس برس».

- مقتل 4 من الشرطة الأذرية ومدنيَّين بانفجار لغمَين في قره باغ

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أذربيجان أن أربعة شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في منطقة ناغورني قره باغ، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».

وقالت أجهزة الأمن الأذرية في تقريرين منفصلين إن الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.