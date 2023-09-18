الأميركيون المفرج عنهم من قِبل إيران يغادرون الدوحة باتّجاه واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

غادر خمسة أميركيين أفرجت عنهم السلطات الإيرانية، الإثنين، بموجب اتفاق شمل الإفراج عن عائدات نفطية مجمّدة بقيمة ستة مليارات دولار، الدوحة باتّجاه واشنطن، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

وقال المصدر شرط عدم الكشف عن هويته «غادر جميع الأميركيين الخمسة الذين كانوا معتقلين في إيران الدوحة باتّجاه واشنطن»، بحسب «فرانس برس».

وأشاد أحد الأميركيين الخمسة الذين أفرجت عنهم إيران برئيس بلاده جو بايدن لتجاوزه التداعيات السياسية، والمضي قدمًا في عملية تبادل السجناء مع طهران. وأكد سياماك نمازي في بيان «أعرب عن امتناني العميق إلى الرئيس بايدن وإدارته للقرارات الصعبة التي اضطر لاتخاذها»، مضيفًا «شكرًا الرئيس بايدن لوضع حياة مواطنين أميركيين قبل السياسة».

سجناء أميركيون سابقون على متن طائرة قطرية

وغادر سجناء أميركيون سابقون إيران على متن طائرة قطرية باتجاه الدوحة، فيما وصل محتجزان إيرانيان سابقان في الولايات المتحدة إلى العاصمة القطرية، في إطار عملية تبادل سجناء بين واشنطن وطهران شملت تحويل أرصدة مجمّدة إلى الجمهورية الإسلامية.

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ونص الاتفاق الذي أعلن عنه في العاشر من أغسطس الماضي على أن تطلق إيران سراح خمسة أميركيين، فيما تفرج الولايات المتحدة عن خمسة سجناء إيرانيين، بوساطة من قطر، وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة، طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ «طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة، واثنان من أقربائهم برفقة السفير القطري» لدى طهران، متجهة نحو العاصمة القطرية.

تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين

وفي واشنطن، أكّد مسؤول أميركي أن الأميركيين المفرج عنهم في ايران غادروا طهران بالفعل. في المقابل، وصل إيرانيان أفرجت عنهما الولايات المتحدة الى الدوحة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم. وقالت إن «معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة»، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن من بين مواطني طهران الخمسة «سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد آخر بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان» في الولايات المتحدة.