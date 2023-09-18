استدعاء السفيرة الألمانية في بكين بعد وصف وزيرة خارجية بلادها الرئيس الصيني بـ«الطاغية»

القاهرة - بوابة الوسط

استدعيت السفيرة الألمانية في بكين إلى وزارة الخارجية الصينية بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي وصفت فيها الرئيس شي جين بينغ بأنه «طاغية»، وفق ما أعلنت برلين الإثنين.

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أن هذا الاستدعاء حصل الأحد. ووصفت الصين هذا التعليق الذي أدلت به بيربوك في مقابلة مع محطة «فوكس نيو» يوم 14 سبتمبر خلال زيارة للولايات المتحدة بأنه «استفزاز سياسي»، بحسب «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمرها الصحفي اليومي إن «هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقًا وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازًا سياسيًا فاضحًا».

الرئيس الصيني.. «طاغية»

واعتبرت بيربوك الرئيس الصيني بمثابة «طاغية»، في مقابلة أجرتها معها شبكة «فوكس نيوز» في 14 سبتمبر خلال زيارة قامت بها إلى الولايات المتحدة. وقالت ناطقة عن الحرب في أوكرانيا «إن ربح بوتين هذه الحرب، فأي إشارة سيوجهها ذلك إلى الطغاة الآخرين في العالم، مثل شي، مثل الرئيس الصيني؟ لذلك لا بد لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب».

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وقالت الناطقة إن الصين «مستاءة بشدة» من هذا الكلام واتخذت «خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية».

الشريك التجاري الأول

والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الشريك التجاري الأول لألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. إلا أن برلين اعتمدت في يوليو خطة استراتيجية تهدف إلى خفض اعتمادها على هذه العلاقة وحماية مصالحها الاستراتيجية بصورة أفضل بمواجهة الصين التي «تزداد تشددًا».

وحذرت بيربوك لدى عرض هذه الاستراتيجية الجديدة «إننا واقعيون، لكننا لسنا سذّجًا». وكان حزب الخضر الذي تنتمي إليه بيربوك يدعو إلى موقف أكثر حزمًا حيال الصين من شريكيه في الائتلاف الحاكم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس والحزب الليبرالي.