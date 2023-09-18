بايدن يعلن استمرار فرض عقوبات على إيران بعد عملية تبادل السجناء

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين «الاستمرار في فرض عقوبات على إيران بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة» بعد عملية تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن.

وقال بايدن «عاد أخيرًا خمسة أميركيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى الوطن»، شاكرًا الحكومات المشاركة في المفاوضات وهي قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية، بحسب «فرانس برس».

وأصدر بايدن، في وقت سابق الإثنين، عفوًا عن خمسة إيرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة، وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن سيفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية وعلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

سجناء أميركيون سابقون على متن طائرة قطرية

وغادر سجناء أميركيون سابقون إيران في طائرة قطرية باتجاه الدوحة، فيما وصل محتجزان إيرانيان سابقان في الولايات المتحدة إلى العاصمة القطرية، في إطار عملية تبادل سجناء بين واشنطن وطهران شملت تحويل أرصدة مجمّدة إلى الجمهورية الإسلامية.

- بايدن يصدر عفوًا عن خمسة إيرانيين وطائرة قطرية تنقل سجناء أميركيين ضمن صفقة تبادل

- طائرة قطرية وصلت إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة

- إيران تعلن التوصل لصفقة تبادل سجناء مع واشنطن وتأمل في تنفيذها اليوم

ونص الاتفاق الذي أعلن عنه في العاشر من أغسطس الماضي على أن تطلق إيران سراح خمسة أميركيين، فيما تفرج الولايات المتحدة عن خمسة سجناء إيرانيين، بوساطة من قطر، وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة، طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ «طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة واثنان من أقربائهم برفقة السفير القطري» لدى طهران، متجهة نحو العاصمة القطرية.

تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين

وفي واشنطن، أكّد مسؤول أميركي أن الأميركيين المفرج عنهم في ايران غادروا طهران بالفعل. في المقابل، وصل إيرانيان أفرجت عنهما الولايات المتحدة الى الدوحة، حسبما ذكرت وكالة تسنيم. وقالت إن «معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة»، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن من بين مواطني طهران الخمسة «سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد آخر بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان» في الولايات المتحدة.