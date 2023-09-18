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بايدن يصدر عفوًا عن خمسة إيرانيين وطائرة قطرية تنقل سجناء أميركيين ضمن صفقة تبادل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 03:58 مساء
بايدن يصدر عفوًا عن خمسة إيرانيين وطائرة قطرية تنقل سجناء أميركيين ضمن صفقة تبادل
طائرة تابعة لخطوط الطيران القطرية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مسؤول أميركي كبير، الإثنين، عملية تبادل السجناء مع إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن أصدر في هذا السياق عفوًا عن خمسة إيرانيين مدانين أو ينتظرون محاكمتهم لجرائم غير عنيفة.

وأوضح المسؤول أن بايدن سيفرض في الوقت نفسه عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات الإيرانية وعلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بحسب «فرانس برس».

ووصل إيرانيان من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة إلى الدوحة تمهيدًا لعودتهما إلى إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين.

عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين 
وذكرت وكالة تسنيم أن «معتقلين إيرانيين هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين ويعتزمان التوجه إلى إيران، وصلا إلى الدوحة»، مشيرة إلى إطلاق سراح السجناء الثلاثة الآخرين أيضًا غير أنهم لا يريدون الذهاب إلى إيران.

وأقلعت، في وقت سابق اليوم، طائرة قطرية تقل السجناء الأميركيين السابقين من إيران باتجاه الدوحة، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف في قطر الإثنين، وذلك في إطار صفقة تبادل محتجزين بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وقال المصدر طالبًا عدم الكشف عن هويته إنّ «طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة واثنان من أقربائهم برفقة السفير القطري» لدى طهران، متجهة نحو العاصمة القطرية.

 تحويل ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة
وجرت الصفقة، بالتزامن مع تحويل ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة إلى الدولة الخليجية، ما مهّد الطريق أمام تنفيذ صفقة تبادل محتجزين بين واشنطن وطهران، الإثنين.

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وتمّ الإعلان عن هذا الاتفاق في 10 أغسطس الماضي. وفي إطاره، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم إلى قطر للإفراج عنهم. كما يتوجب على الولايات المتحدة الإفراج عن خمسة سجناء إيرانيين.

وفي طهران، قال محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين «تلقينا بالأمس رسالة رسمية من السلطات القطرية تشير إلى تفعيل حسابات ستة بنوك إيرانية»، مضيفًا «تم اليوم إيداع ما يعادل 5.573.492.000 يورو في حسابات المصارف الإيرانية لدى مصرفين قطريين».

دعوى إيرانية  ضد كوريا الجنوبية
وتابع أن هناك «دعوى من إيران ضد كوريا الجنوبية لعدم إتاحة الوصول إلى هذه الأموال وانخفاض قيمتها، من أجل الحصول على تعويضات». وكانت أعربت إيران في وقت سابق عن أملها في أن يتم، الإثنين، تنفيذ الصفقة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي «نأمل في أن نلحظ اليوم (الإثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية»، مشيرًا الى أن «تبادل السجناء سيتمّ في اليوم نفسه».

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