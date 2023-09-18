طائرة قطرية وصلت إيران لنقل السجناء الأميركيين الخمسة

القاهرة - بوابة الوسط

حطت طائرة قطرية في إيران الاثنين لنقل السجناء الأميركيين الخمسة المشمولين في صفقة تبادل مع إيران في إطار اتفاق بين واشنطن وطهران يشمل تحرير أرصدة إيرانية مجمّدة بوساطة من الدوحة.

وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة لوكالة «فرانس برس»، «هناك طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران لنقل المواطنين الأميركيين الخمسة واثنين من أقربائهم إلى الدوحة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

اتفاق أميركي إيراني

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت قطر طهران وواشنطن، بأن ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية جرى تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدولة الخليجية، في إطار اتفاق أميركي إيراني يشمل تبادل محتجزين بوساطة من الدوحة.

وقال مصدر مطّلع على الملف في الدوحة للوكالة الفرنسية، «أبلغت قطر المسؤولين الإيرانيين والأميركيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر».